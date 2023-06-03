( ظهرت الآن ) نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم بالاسم 2023 عبر بوابة الفجر بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور في محافظة الفيوم بفارغ الصبر صدور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني من عام 2023، وذلك منذ انتهاء فترة الامتحانات في يوم 18 مايو.

وبما أن هذه النتيجة تمثل محطة مهمة في حياة الطلاب، فإننا نحرص على توفير جميع المعلومات المتاحة حول نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم لعام 2023، وذلك لتسهيل الحصول عليها للطلاب وأولياء الأمور.

وبالتالي، سنوفر لكم الروابط الرسمية والخطوات اللازمة للحصول على النتيجة بسهولة ويسر، وذلك حال صدورها من قِبل وزارة التربية والتعليم. ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية والمهنية المستقبلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم

إذا كنتم تبحثون عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم، فإنه يمكنكم الوصول إليها بسهولة ودقة في الساعات القليلة القادمة. ومن خلال فريقنا هنا، نحن مستعدون لمساعدتكم في هذه العملية الهامة والملحة.

سيتم إصدار النتيجة في الساعات القليلة المقبلة، ويمكن الحصول عليها عن طريق موقع البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة الفيوم بكل سهولة. وإذا كان لديكم أي استفسار أو مشكلة في الحصول على النتيجة، فلا تترددوا في الاتصال بفريق الدعم الفني لدينا، حيث يمكنهم تقديم المساعدة والإرشادات اللازمة لكم.

أتاحت مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، والذي سيتم إتاحة النتيجة من خلاله فور اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وذلك بعد انتهاء المديرية من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وكذلك وجمع درجات الترمين الأول والثاني، والذي تقرر الإعلان عنها مساء اليوم السبت.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم

- الدخول عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

- أختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

- كتابة رقم الجلوس

- الضغط على عرض النتيجة

- سيتم عرض النتيجة ويمكن لطالب طباعتها

حيث أكدت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تم الالتزام بخطوط السير، والانضباط فى العمل، خلال تسليم مظاريف الأسئلة إلى اللجان الامتحانية على مستوى الإدارات التعليمية، في الوقت المحدد، إلى مقار اللجان بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، كما قام مسئولى المتابعة بتوزيع المتابعين على مراكز توزيع الاسئلة بالإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم

كما تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، امتحانات الصف الثالث الإعدادي، من داخل غرفة العمليات الرئيسية، بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية على مستوى المحافظة، لمتابعة انتظام وانضباط العملية الامتحانية بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

كما أكدت دكتورة أمانى قرني، على لجنة استلام وتسليم أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان بالتوقيع علي فتح محاضر تسليم الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل في العمل، والالتزام بالتواصل المباشر، والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

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