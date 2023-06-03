( رسميًا ) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم

( رسمياً ) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم

تعلن محافظة الفيوم في بيان رسمي عن اعتماد نتيجة شهادة الإعدادية للعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة. ومن المقرر أن يقوم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم، بالاطلاع على النتيجة واعتمادها مساء اليوم السبت، بعد الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة وجمع درجات التيرم الأول والثاني.

وسيتم إعلان النتيجة رسميًا عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها بكل سهولة ويسر من خلاله، باستخدام رقم الجلوس والاسم، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في حياتهم الدراسية والمستقبلية.

تتيح "بوابة الفجر " لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية وذويهم في جميع أنحاء محافظة الفيوم، فرصة الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسهولة ويسر. حيث يمكن للطلاب وذويهم الاستعلام عن النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها "بوابة الفجر " للمجتمع المحلي، وتأكيدًا على دورها الريادي في تقديم الخدمات الإعلامية المتميزة لجميع فئات المجتمع. وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الوصول إلى النتيجة وتوفير الوقت والجهد للطلاب وذويهم، وتمكينهم من الحصول على المعلومات بشكل سريع وفعال.

اعتماد نتيجة شهادة الإعدادية 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم عن الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وجمع درجات التيرم الأول والثاني معًا، استعدادًا لاعتماد نتيجة شهادة الإعدادية لعام 2023 من قِبل محافظ الفيوم مساء اليوم.

ويأتي هذا التصريح بعد إتمام كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة ودقة النتيجة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة اليوم عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها باستخدام رقم الجلوس والاسم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم بتخصيص رابط إلكتروني للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 بكل سهولة ويسر، كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الفيوم.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في جميع مدارس المحافظة غدًا الأحد، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتيجة بكل سهولة ويسر، والاستعداد للخطوات التالية في مسيرتهم التعليمية.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

ويمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة فور اعتمادها من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم من خلال الضغط هنا. الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية. إدخال الاسم ورقم الجلوس. الضغط على إظهار النتيجة وستظهر فورًا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم

تجدر الإشارة إلى أنّ 64 ألفًا و215 طالبًا وطالبة في 259 لجنة بالإضافة إلى 72 طالبًا وطالبة في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023، التيرم الثاني، في الفترة من السبت الموافق 13 مايو وحتى الخميس 18 مايو.

لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيانات سابقة لها أنّه لا شكاوى من الامتحانات طوال فترة انعقادها، حيث إنّ الطلاب أكدوا أنّ الامتحانات كانت في متناول الطالب المتوسط، كما أنّه لم يتم ضبط أي حالات غش على مدار الامتحانات.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه الفيوم، محافظة الفيوم، الفيوم، نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي الفيوم، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه الفيوم، الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم، نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه الفيوم، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة الفيوم، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم».