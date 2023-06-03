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عاجل| البنوك تدرس رفع الفائدة على الدولار إلى 17% واتحاد البنوك يوضح الحقيقة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تدرس عدد من البنوك خاصة بنكي الاهلي ومصر وهما اكبر بنكي حكوميين اصدار شهادات مرتفعة العائد، مقابل التنازل عن العملات الاجنبية “ الدولار”، في خطوة تهدف إلى جذب التدفقات النقدية من العملة الصعبة للقطاع المصرفي والقضاء على السوق السوداء، بينما لم يتم الاعلان عنها حتي الان بشكل رسمي 

 

وكشفت مصادر بالبنكي الاهلي ومصر ان إدارة البنوك تبحثان اصدار شهادات دولارية يمكن شرائها بالدولار االامريكي تبدء من 1000 دولار  وبفائدة تصل إلى 17% سنويا، على ان يتم استرداد قيمة الشهادة بعد إنتهاء فترة استحقاقها بالجنيه المصري ووفقا لاسعار الصرف السائدة وقتها.

 

كان عدد من البنوك قرر العام الماضي مضاعفة سعر الفائدة على الشهادات بالدولار المطروحة أمام المصريين العاملين في الخارج أو المقيمين في مصر لتسجل حاليا بين 5% و5.3% حسب دورية صرف العائد (شهري أو ربع سنوي أو سنوي)، وآجال الشهادة سنة أو 3 سنوات، أو أكثر، وهي أعلى من المقدمة على الدولار عالميا.

 

وأكد عدد من  الخبراء الاقتصادييون ان شهادات الجديدة، ستعمل على جذب التدفقات النقدية للقطاع المصرفي بعدما تسبب السوق السوداء في سحب تلك التدفقات منه خاصة تحويلات العامليين بالخارج، ما ادي إلى تراجع حصيلتها   20.9% في 3 أشهر الاولي من 2023. 

 

 وأكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر واتحاد البنوك، عدم صحة إالأنباء المتداولة عن طرح البنك شهادة دولارية بسعر فائدة مرتفعة تصل إلى 17% سنويا تحت اسم "المستقبل" غير صحيحة ولم يطرح البنك أي شهادات جديدة.

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Elfagr.org

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