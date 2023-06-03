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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2023

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امتحانات الشهادة الإعدادية في الفيوم - أرشيفية

تنشر بوابة “الفجر” نتيجة امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، بعدما اعتمدها رسميا، اليوم الخميس، المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري بنسبة نجاح بلغت 79%. 

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وذكر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 64 ألف و332 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات 63 ألف و507 طالب وطالبة، نجح من بينهم 50 ألف و234 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 79،1 %.  

وأضاف، أن نسبة النجاح بالمدارس الإعدادية المهنية بلغت 75،5 %، وفي مدارس التربية الخاصة "صم وضعاف السمع" 96،4 %، وفي مدارس النور للمكفوفين 85،7 %، وفي مدارس التلمذة الصناعية 100%.

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