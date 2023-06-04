أسعار البيض والدواجن اليوم.. ارتفاعات مفاجئه في البيض الاحمر والابيض والفراخ استقرار

شهدت اسعار الدواجن استقرار بالاسواق مع زيادة حجم المعروض منها في الوقت الذي ارتفعت اسعار البيض ولا سيما البيض الاحمر والابيض مع زيادة الطلب.

أسعار البيض بالأسواق اليوم الأحد 4 يونيو 2023:

وذكر اتحاد الدواجن ان اسعار البيض سجلت في بورصة الدواجن اليوم الاتي:

سعر طبق البيض الابيض 95.75 جنيها.

سعر طبق البيض الاحمر 95.75 جنيها.

سعر طبق البيض البلدي 115.75 جنيها.

أسعار الكتكوت بالاسواق:

تراوح سعر الكتكوت ببورصة الدواجن اليوم ما بين 10 إلى 11 جنيه للكتكوت البلدي.

أسعار الدواجن بجميع انواعها:

سجلت اسعار الدواجن استقرار ببورةص الدواجن عند 68 جنيها للكيلو الواحد.

وبلغت اسعار الدواجن اليوم في المحلات الاتي:

أسعار الدواجن الحية 71 جنيه للكيلو وبعد الذبح 91 جنيها للكيلو.

اسعار الوراك 73 جنيها للكيلو.

اسعار الفلية 150 جنيها للكيلو.

اسعار الشيش 143 جنيها للكيلو.

اسعار الصدور 143 جنيها للكيلو.

اسعار الكبد والقوانص 70 جنيها للكيلو.

اسعار كفتة الفراخ 125 جنيها للكيلو.