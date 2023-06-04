أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. أسواق العبور تشهد تباين في الأسعار

سجلت اسعار الخضروات والفاكهة باسواق العبور تباين في الاسعار اليوم، وسط ارتفاع في كميات المعروض من الخضر والفاكهة في الاسواق مع تحسن جودة الانتاج.

أسعار الخضروات والفاكهة بجميع الانواع اليوم بسوق العبور:

أسعار الطماطم تتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

أسعار البطاطس تتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.

سعر البصل ليتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

أسعار الكوسة ما بين 6 إلى 7 جنيهات.

سعر الجزر تتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

أسعار الفاصوليا بين بين 11 إلى 13 جنيها.

أسعار الباذنجان تتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي يترواح ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

سعر الفلفل الحامي يتراوح ما بين 6 إلى 8 جنيهات.

أسعار الملوخية لتتراوح ما بين 4 إلى 8 جنيهات.

سعر الخيار البلدي بين 5 إلى 7 جنيهات.

أسعار البامية تتراوح بين 19 إلى 24 جنيها.

سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 15 جنيها.

سعر العنب البناتي ليتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

أسعار التفاح المصري لتتراوح بين 8 إلى 15 جنيها.

أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

اسعار المانجا البلدي ما يتراوح بين 9 إلى 15 جنيها

سعر البطيخ ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

أسعار الخوخ البلدي لتتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.