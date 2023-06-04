أسعار اللحوم اليوم..الأسواق تستعد لعيد الأضحي البلدي يبدء من 290 جنيها والمستورد 150 جنيها

سجلت اسعار اللحوم في الاسواق اليوم الاحد، استقرار وسط استعداد الاسواق لانطلاق عيد الاضحي التى تشهد فيه زيادة كميات المعروض إلا ان هذا الموسم ارتفعت فيه الاسعار بشكل كبير بسبب زيادة اسعار الاعلاف.

أسعار اللحوم البلدي في الاسواق:

للحوم البقري ما بين 280 - 320 جنيها

اللحوم الضأن ما بين 260 – 290 جنيها

الكبدة الضأن 280 – 320 جنيها

اللحوم الجملي ما بين 180 – 240 جنيها للكيلو

كيلو اللحم المفروم بين 240-320 جنيهًا

السجق البلدى من 220 إلى 240 جنيهًا

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 250- 290 جنيهًا للكيلو.

واصلت الحكومة المصرية اتخاذ قرارات لضبط أسواق اللحوم قبل أيام من انطلاق عيد الاضحي، للسيطرة على ارتفاع أسعارها بعد أن تجاوز سعر الكيلو البلد تجاوز نحو 300 جنيه من خلال اتاحة كميات منها بأسعار مخفضة تصل إلى 50% عن الأسواق وتعاقد علي شحنات جديدة من جيبوتي ، وهو ما سيساعد على استقرار الأسعار على المدى الزمني القريب وحدوث انفراجه بالاسواق حسب توقعات وزير التموين.

التموين تطرح لحوم 150 جنيها:

بعد ايام من إعلان وزارة الزراعة الموافقة على استيراد 170 الف راس ماشية، قررت وزارة التموين اليوم إنه ا ستطرح كميات من اللحوم السوداني في المنافذ التابعة لها بأسعار تبدأ من 150 جنيها اي اقل بنحو 100% عن سعر السوق.

وقال المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إن الوزارة تستعد لرفع حجم المعروض من اللحوم بالمنافذ التابعة لها عن طريق زيادة حجم الشحنات المتعاقد عليها من جيبوتي والسودان لتأمين المخزون الاستراتيجي منها، مشيرا إلى ان كميات جديدة من اللحوم المستوردة من تلك الأسواق ستدخل السوق المصري قريبا

وأشار “ ” إلى إنه سيتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن عمليات التوزيع تتم وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

انفراجة بالأسعار قريبا:

وأكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة تجري كافة جهودها لتوفير كميات من اللحوم بالأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي من خلال التعاقد على استيراد كميات جديدة من مختلف المناشئ، وذلك قبل دخول موسم عيد الأضحى الذي يرتفع الطلب على لحوم بشكل كبير.