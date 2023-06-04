مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-06-04 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يترقب جمهور كرة القدم في العديد من دول العالم بفارغ الصبر مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، والتي ستجمع بين الفريقين الأهلي والوداد المغربي. ستقام المباراة النهائية مساء اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس الموعد بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد القاهرة. ومن المقرر أن تُلعب مباراة الإياب على ملعب محمد الخامس في المغرب يوم الأحد الموافق 10 يونيو 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت

يدخل النادي الأهلي المباراة بآمال كبيرة في استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الذي فقده، والعودة إلى قمة التتويجات، خاصةً وأن الفريق هذا العام يملك مجموعة من النجوم المتألقين، ويحاول المدير الفني مارسيل كولر تعزيز الثقة في نفوس اللاعبين. ويخوض الأهلي المباراة على ملعبه، أمام 50 ألف مشجع يبحث عن تسهيل مهمته في مباراة العودة المقررة يوم الأحد 11 يونيو الحالي في كازابلانكا، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق لقبه الحادي عشر في تاريخه، وليصبح نادي القرن هو المتوج على عرش البطولات الأفريقية بفارق 6 بطولات كاملة عن أقرب منافسيه.

وقد لعب الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 27 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 11 مباراة، وخسر 5 مباريات، وسجَّل لاعبوه 35 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 21 هدفًا.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت

ويحمل المارد الأحمر الرقم القياسي للوصول إلى النهائي برصيد 16 مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد 8 مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد 7 مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد 5 مرات لكل منهما.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

تنقل قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الأهلي والوداد باعتبارها الناقل الحصري لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وتم تخضيص قناة "beIN Sports HD 4" لتكون الناقلة لمباراة الأهلي والوداد، وهي ذاتها القناة المخصصة لنقل أهم البطولات الأفريقية عمومًا.

تشكيل الأهلي أمام الوداد والغيابات

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم مصطفى شوبير في حراسة المرمى.

ع. معلول – م. عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني في الدفاع.

ع. السولية – مروان عطية – أليو ديانغ الوسط.

حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو الهجوم.

يستمر غياب الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد في مواصلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبي التي تعرضا لها في وقت سابق، ويغيب رامي ربيعة عن إصابة الكتف.

كما أصيب الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي مؤخرًا، وتكثر الشكوك حول انضمامهما إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 على أقل تقدير، إلى جانب حمدي فتحي الذي أصيب في التدريبات قبل أيام قليلة. كما تغيب محمد الضااوي كريستو بسب مشاركته مع منتخب الشباب التونسي في مونديال تحت 20 سنة.

التشكيل المتوقع للوداد أمام الأهلي

التشكيل المتوقع للوداد أمام الأهلي يوسف المطيع حراسة المرمى.

يحيى عطية الله – أ. زولا – أمين أبو الفتح – أيوب العملود الدفاع.

رضا الجعدي – يحيى جبران – عبد الله حيمود الوسط.

زهير المترجي – ب. سامبو – م. أوناجم. الهجوم.

تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضية لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

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