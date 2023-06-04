مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا [ يلا شوت ]

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا [ يلا شوت ]، ستجمع المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي غدًا الأحد، فريق الأهلي وفريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023. ويذكر أن الأهلي قد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بثنائية دون رد، ويتطلع الفريق بقوته الضاربة للفوز في المباراة والتفوق على الوداد الذي يسعى لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه والثاني على التوالي.

وقد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي، في حين صعد الوداد إلى هذا الدور بعد إقصاء ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وإذا كنت ترغب في مشاهدة المباراة، يمكنك الاطلاع على القنوات الناقلة التي ستذيع المباراة في بلدك، أو البحث عن البث المباشر عبر الإنترنت. كما يمكنك شراء تذاكر المباراة إذا كنت ترغب في حضورها في الملعب.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا [ يلا شوت ]

تاريخيًا، شهدت مواجهات فريق الأهلي وفريق الوداد المغربي الكثير من التحديات والإثارة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقان في 11 مباراة. وفاز الأهلي في 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 3 مباريات.

وتعود أول مواجهة بين الفريقين إلى عام 2011، حيث تعادل الفريقان 3-3 في ذهاب دور المجموعات، وتعادلا بهدف لمثله في مباراة الإياب. وفي نسخة عام 2016، تعادل الفريقان ذهابًا دون أهداف، وفاز الأهلي في الإياب بهدف نظيف.

وفي نسخة 2017، فاز الأهلي على الوداد بهدفين نظيفين في ذهاب دور المجموعات، وفاز الوداد إيابًا في المغرب بهدفين نظيفين أيضًا، ثم التقيا في نفس النسخة في الدور النهائي، حيث تعادل الأهلي في القاهرة بهدف لمثله، وفاز الوداد في الإياب بالمغرب وتوج باللقب.

وفي نسخة عام 2020، فاز الأهلي على الوداد بهدفين دون مقابل في ذهاب نصف النهائي بالمغرب، وكرر فوزه في الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتأهل الفريق الأحمر للنهائي ويتوج باللقب.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن مباريات الأهلي والوداد المغربي تعد من أهم المواجهات القارية على الإطلاق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يلا شوت مباراة الأهلي والوداد بث مباشر

في آخر مواجهة بين الفريقين، التقيا في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-2022، وأقيمت المباراة في المغرب واستطاع فريق الوداد المغربي الفوز باللقب القاري بنتيجة 2-0، محرزًا بذلك اللقب الرابع في تاريخه.

أما بخصوص مسيرة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، فقد خاض الفريق 12 مباراة، فاز في 8 مباريات، تعادل في مباراتين، وخسر في مثلهما، ونجح لاعبوه في تسجيل 24 هدفًا، فيما تلقت شباكه 8 أهداف. وبالنسبة لفريق الوداد المغربي، فقد خاض 12 مباراة في البطولة، فاز في 6 مباريات، تعادل في 3 مباريات، وخسر في مثلها، وتمكن لاعبوه من تسجيل 17 هدفًا، فيما تلقت شباكه 5 أهداف.

تشكيل الأهلي أمام الوداد والغيابات

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم مصطفى شوبير في حراسة المرمى.

ع. معلول – م. عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني في الدفاع.

ع. السولية – مروان عطية – أليو ديانغ الوسط.

حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو الهجوم.

التشكيل المتوقع للوداد أمام الأهلي

التشكيل المتوقع للوداد أمام الأهلي يوسف المطيع حراسة المرمى.

يحيى عطية الله – أ. زولا – أمين أبو الفتح – أيوب العملود الدفاع.

رضا الجعدي – يحيى جبران – عبد الله حيمود الوسط.

زهير المترجي – ب. سامبو – م. أوناجم. الهجوم.

تردد الناقلة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر على النايل سات

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس beIN Sports جميع مباريات دور ابطال إفريقيا، ومنها المباراة النهائية بين الأهلى وفريق الوداد بث مباشر، من خلال القناة الرابعة عبرالنايل سات، وذلك بصفتها الناقل الحصرى لكل البطولات قارة إفريقيا على هذا- التردد:12379

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي

مشاهدة مباراة نهائي دوري إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي بث مباشر مجانا عبر قناة أون تايم سبورتا ONTime Sports المجانية والمفتوحة عبر النايل سات على هذا التردد الأرضي: 11681

- معدل الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:5/6

- الاستقطاب: أفقي

مواعيد مباريات نهائي دوري أبطال إفريقيا

تلعب مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة.

فيما تقام مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد الموافق 11 يونيو المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الوداد المغربي في الدار البيضاء.