ads

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا [ يلا شوت ]

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا [ يلا شوت ]

بث مباشر
مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا [ يلا شوت ]، ستجمع المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي غدًا الأحد، فريق الأهلي وفريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023. ويذكر أن الأهلي قد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بثنائية دون رد، ويتطلع الفريق بقوته الضاربة للفوز في المباراة والتفوق على الوداد الذي يسعى لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه والثاني على التوالي.

وقد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي، في حين صعد الوداد إلى هذا الدور بعد إقصاء ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وإذا كنت ترغب في مشاهدة المباراة، يمكنك الاطلاع على القنوات الناقلة التي ستذيع المباراة في بلدك، أو البحث عن البث المباشر عبر الإنترنت. كما يمكنك شراء تذاكر المباراة إذا كنت ترغب في حضورها في الملعب.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا [ يلا شوت ]

تاريخيًا، شهدت مواجهات فريق الأهلي وفريق الوداد المغربي الكثير من التحديات والإثارة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقان في 11 مباراة. وفاز الأهلي في 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 3 مباريات.

وتعود أول مواجهة بين الفريقين إلى عام 2011، حيث تعادل الفريقان 3-3 في ذهاب دور المجموعات، وتعادلا بهدف لمثله في مباراة الإياب. وفي نسخة عام 2016، تعادل الفريقان ذهابًا دون أهداف، وفاز الأهلي في الإياب بهدف نظيف.

وفي نسخة 2017، فاز الأهلي على الوداد بهدفين نظيفين في ذهاب دور المجموعات، وفاز الوداد إيابًا في المغرب بهدفين نظيفين أيضًا، ثم التقيا في نفس النسخة في الدور النهائي، حيث تعادل الأهلي في القاهرة بهدف لمثله، وفاز الوداد في الإياب بالمغرب وتوج باللقب.

وفي نسخة عام 2020، فاز الأهلي على الوداد بهدفين دون مقابل في ذهاب نصف النهائي بالمغرب، وكرر فوزه في الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتأهل الفريق الأحمر للنهائي ويتوج باللقب.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن مباريات الأهلي والوداد المغربي تعد من أهم المواجهات القارية على الإطلاق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يلا شوت مباراة الأهلي والوداد بث مباشر

في آخر مواجهة بين الفريقين، التقيا في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-2022، وأقيمت المباراة في المغرب واستطاع فريق الوداد المغربي الفوز باللقب القاري بنتيجة 2-0، محرزًا بذلك اللقب الرابع في تاريخه.

أما بخصوص مسيرة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، فقد خاض الفريق 12 مباراة، فاز في 8 مباريات، تعادل في مباراتين، وخسر في مثلهما، ونجح لاعبوه في تسجيل 24 هدفًا، فيما تلقت شباكه 8 أهداف. وبالنسبة لفريق الوداد المغربي، فقد خاض 12 مباراة في البطولة، فاز في 6 مباريات، تعادل في 3 مباريات، وخسر في مثلها، وتمكن لاعبوه من تسجيل 17 هدفًا، فيما تلقت شباكه 5 أهداف.

تشكيل الأهلي أمام الوداد والغيابات

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم

مصطفى شوبير في حراسة المرمى.
ع. معلول – م. عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني في الدفاع.
ع.  السولية – مروان عطية – أليو ديانغ الوسط.
حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو الهجوم.

 

 

 

 

التشكيل المتوقع للوداد أمام الأهلي

التشكيل المتوقع للوداد أمام الأهلي

 

يوسف المطيع حراسة المرمى.
يحيى عطية الله – أ.  زولا – أمين أبو الفتح – أيوب العملود الدفاع.
رضا الجعدي – يحيى جبران – عبد الله حيمود الوسط.
زهير المترجي – ب.  سامبو – م. أوناجم. الهجوم.

 

 

 

 

تردد الناقلة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر على النايل سات

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس beIN Sports جميع مباريات دور ابطال إفريقيا، ومنها المباراة النهائية بين الأهلى وفريق الوداد بث مباشر، من خلال القناة الرابعة عبرالنايل سات، وذلك بصفتها الناقل الحصرى لكل البطولات قارة إفريقيا على هذا- التردد:12379

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي

مشاهدة مباراة نهائي دوري إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي بث مباشر مجانا عبر قناة أون تايم سبورتا ONTime Sports المجانية والمفتوحة عبر النايل سات على هذا التردد الأرضي: 11681

- معدل الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:5/6

- الاستقطاب: أفقي

مواعيد مباريات نهائي دوري أبطال إفريقيا

تلعب مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة.

فيما تقام مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد الموافق 11 يونيو المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الوداد المغربي في الدار البيضاء.

الأهلي الأهلي أمام الوداد المغربي الأهلي ضد الوداد المغربي الأهلي ضد الوداد المغربي مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الاهلي والوداد المغربي الأهلي والوداد المغربي بث مباشر الأهلي والوداد المغربي مباشر أهداف مباراة الأهلي والوداد المغربي الوداد المغربي بث مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي والوداد المغربي بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي تشكيل مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي ماتش الأهلي والوداد المغربي مباراة الأهلى والوداد المغربي مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي مباراة الاهلي مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشادة مباراة الأهلي والوداد المغربي مواجهات الأهلي والوداد المغربي موعد مباراة الأهلى والوداد المغربي
Elfagr.org

مواد متعلقة

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-06-04 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن رسميًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف الترم الثاني 2023 برقم الجلوس والاسم

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٣ المنوفية الشهادة الإعدادية الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف الترم الثاني 2023 «بالاسم ورقم الجلوس»

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية السويس 2023 [بوابة الفجر]

ظهرت الآن رسميا.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة السويس 2023 الشهادة الإعدادية الترم الثاني

متاح ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 استعلم الآن بالاسم ورقم الجلوس

( ظهرت الآن ) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر .. بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر