"البنك المركزي" على الموعد.. حزمة قرارات جديدة لاستعادة قوة الجنيه وحائزي دولارات السوق السوداء في ورطه

يجهز البنك المركزي المصري بالتعاون من أكبر بنكي حكوميين لحزمة قرارات مفاجئة وجريئة خلال الساعات القادمة ؛ للقضاء على السوق السوداء وخروج حصيلة النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي والتى تسببت في الضغط على أسعار الجنيه مقابل الدولار.

وقالت عدد من المصادر بنكي الأهلي ومصر وهما أكبر بنكي حكوميين، إنها يخططان بالتعاون مع البنك المركزي لإنهاء السوق الموازي الذي ظهرت بشكل مفاجئ بعد الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال استهدفها بحزمة قرارات مفاجئة وسريعة تسحب الأموال التي بها وتؤدي إلى انهيارها واستعادة قوة الجنيه مقابل الدولار خاصة وان تلك الأسواق هي السبب الرئيسي في المضاربة على الجنيه وهبوط أسعاره على عكس قيمته الحقيقة مستغلة نقص العملة الصعبة بالبلاد.

و لم يتم الإعلان عن الشهادات الجدية حتى الآن، ولكن ذكرت المصادر “ إنها من الرجح أن تصل فائدتها إلى 10% إذا كان العائد بالدولار و17% سنويا إذا كان العائد بالجنيه، وسيكون شراؤها بالدولار الامريكي تبدء من 1000 دولار ومضاعفاتها.

ولم يتمثل قرارات البنك المركزي بإصدار شهادات مرتفعة العائد فقط، بل يسعى للحصول على 500 مليون دولار من الأسواق لتعزيز احتياطه النقدية والتحكم في الأسواق، والسيطرة على تداول الدولارات بالقطاع المصرفي بعيد عن السوق الموازي.

وثبت البنك المركزي، أسعار “الدولار” اليوم بالبنوك، في الوقت الذي عاد أسعار “الدولار” للارتفاع بالسوق السوداء إلى 39 جنيها ولكنها ما سرعان ما هدأت من جديد تخوفا من حزمة القرارات التى يستعد المركزي اتخذها.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 4 يونيو 2023:

سجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار بالبنوك حيث جاءت كالاتي:

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع

حائزي الدولارت في السوق السوداء في صدمة:

وأكدت المصادر أن حائزي الدولارت في السوق السوداء سيكونو في ورطه حقيقة من قرارت البنك المركزي، حيث لن يعترف بادولارات التى معهم عند شراء الشهادات الدولارية، والتى ستقصر فقط على العاملون بالخارج ومن لديهم اقامة بالدول الاجنبيه.