شروط الأمن العام للنساء 1444.. أهمهم «حسن السير والسلوك»

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية، عن فتح باب القبول للنساء في الأمن العام، حيث هناك مجموعة من شروط الأمن العام للنساء 1444، الواجب توافرها في السيدات الراغبات في الالتحاق بالوظائف الشاغرة.

مدة التقديم في وظائف الأمن العام للنساء

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية أن التقديم يستمر لمدة ستة أيام متتالية، بداية من السبت الموافق 14 من ذي القعدة وحتى الخميس الموافق 19 من نفس الشهر 1444 ھ، حيث أن كل من تنطبق عليهم الشروط يمكنهم التقديم للالتحاق بالوظيفة من خلال التقدم عبر منصة أبشر الإلكترونية.

شروط الأمن العام للنساء 1444

وعن شروط الأمن العام للنساء 1444، هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها للراغبات في التقديم للالتحاق بهذه الوظيفة، ولعل ابرزها ما يلي:

1- يجب المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

2- يفضل أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل أعلى

3- يجب أن تكون المتقدمة بالطلب سعودية المنشأ الأصل

4- حسن السير والسلوك من أهم الشروط الواجب توافرها

5- امتلاك هوية وطنية مستقلة ذات صلاحية سارية في أثناء التقديم

6- يشترط ألا تكون المتقدمة بالطلب قد سبق لها التعيين في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

7- ألا تكون المتقدمة بطلب التعيين متزوجة من غير سعودي.

8- لا بد من اجتيازها لكل إجراءات واختبارات القبول.

9- الشهادات الصادرة من خارج المملكة، يجب معادلتها من جانب وزارة التعليم وأن يتم التصديق عليها.