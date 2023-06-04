"الفجر" ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023

تنشر “الفجر” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ بني سويف 2023، وذلك في إطار الخدمات المقدمة للقراء، لا سيما المتعلقة بالجانب التعليمي وكل ما يخص الطلاب والامتحانات

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تشغل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الجلوس والبوابة الإلكترونية للمحافظة، أولياء الأمور والطلاب أبناء المحافظة في هذه الفترة، في حين كان ينتظر الطلاب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 رسميًا من قبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، للاستعلام عنها برقم الجلوس والاسم ومعرفة الخطوات التالية للتقديم بـ تنسيق الثانوية العامة 2023.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد تابع أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي والتي انتهت يوم 24 مايو 2023، وسيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 فور الانتهاء من رصد درجات الطلاب ودرجات كل إدارة بالمحافظة واعتمادها من المحافظ خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف، والحصول على الدرجات التفصيلية في جميع المواد، والتي أدى الطلاب امتحاناتها خلال الفصل الدراسي الثاني، وهي المواد المضافة للمجموع:- (اللغة العربية – الدراسات الإجتماعية – اللغة الإنجليزية – العلوم – الرياضيات)، وننشر رابط الإستعلام المباشر عن النتيجة