يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

الـ 11 Al Ahly vs. Wydad في النهائي، يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا، يتحدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، اختبارًا صعبًا اليوم الأحد، حيث يقود فريقه في مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في الذهاب، والتي ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

تأهل الأهلي إلى نهائي إفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي بالتعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 في مجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد 16 مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي بأربع مرات. كما وصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

يصل الأهلي للمرة الرابعة على التوالي للدور النهائي بعد وصوله له في مواسم 2019-2020 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023، وهذا يعادل رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008. ولا يمتلك أي نادي سوى هافيا كوناكري الغيني رقم وصول الأهلي للدور النهائي أربع مرات متتالية، حيث حققه هافيا كوناكري مرة واحدة في الأعوام 1975 و1976 و1977 و1978.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى

يستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صافرة ليبية لمباراة الاهلى والوداد المغربى

وأسند مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم، والتونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والوداد المغربى

وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.

تردد الناقلة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر على النايل سات

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس beIN Sports جميع مباريات دور ابطال إفريقيا، ومنها المباراة النهائية بين الأهلى وفريق الوداد بث مباشر، من خلال القناة الرابعة عبرالنايل سات، وذلك بصفتها الناقل الحصرى لكل البطولات قارة إفريقيا على هذا- التردد:12379

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي

مشاهدة مباراة نهائي دوري إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي بث مباشر مجانا عبر قناة أون تايم سبورتا ONTime Sports المجانية والمفتوحة عبر النايل سات على هذا التردد الأرضي: 11681

- معدل الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:5/6

- الاستقطاب: أفقي

غيابات اللاعبين الأهلي عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

يغيب عن مباراة الذهاب التي تقام بين النادي الأهلي والوداد المغربي، الحارس محمد الشناوي، ورامي ربيعة للإصابة في منطقة الكتف، بالإضافة إلى استمرار إصابة أكرم توفيق وكريم بالرباط الصليبي، ويغيب أيضا محمد الضاوي لمشاركته مع منتخب تونس للشباب في كأس العالم تحت 20 عامًا، بالإضافة إلى غياب برونو سافيو وأيمن أشرف وشادي حسين ومحمد فخري ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف ومحمد أشرف وكريم الدبيس لأسباب فنية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

غيابات فريق الوداد المغربي أمام الأهلي

يغيب عن فريق الوداد المغربي 4 لاعبين عن قائمته لمواجهة الأهلي في دور الذهاب في دوري أبطال إفريقيا 2023، في مقدمتهم الجزائري الحسين بن عيادة، وأيضا عماد الخنوس وأسامة فلوح وسامي العناني.

تشكيل الأهلي أمام الرجاء في مباراة الإياب بالمغرب

كشفت مصادر داخل معسكر النادي الأهلي أن الفريق يخوض مباراة دور الذهاب في نهائي إفريقيا مع الوداد المغربي مساء اليوم في على استاد القاهرة بالتشكيل الآتي:

- حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

- خط الدفاع: على معلول، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، ومحمد هاني.

- خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج، ومروان عطية.

- خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

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