بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022/2023

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

بث مباشر
بوابة الفجر

 بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، يمكن متابعة بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد الرياضي اليوم، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023. يتطلع المارد الأحمر لخوض نهائي البطولة الرابع على التوالي، وهو يسعى جاهدًا للفوز باللقب، بعد أن وصل للنهائي في السنوات الأربع الماضية، حيث فاز في بطولتين وخسر الأخيرة أمام الوداد الرياضي.

 ويستعد الفريق بقيادة المدرب مارسيل كولر، لمواجهة الوداد والتغلب عليه في هذه المباراة، ليأخذ الثأر من النهائي السابق ويحقق اللقب الغالي. ويتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، حيث يتنافس الفريقان على اللقب الأهم في كرة القدم الأفريقية.

وتأمل جماهير الأهلي الفوز على الوداد في القاهرة بفارق أهداف، لتسهيل نهائي الإياب في المغرب، ونقدم لكم فيما يلي ترددات 5 قنوات مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، منهم 4 قنوات أجنبية وقناة محلية أرضية.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

تنقل قنوات تايم سبورت الأرضية، وARD Das Erste، وIran 3، وNegaah Tv، وZDF بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 اليوم الأحد الموافق 4 يونيو الجاري في مواقيت الدول العربية التالية:-

موعد مباراة الأهلي والوداد الرياضي اليوم بتوقيت الدول العربية

اسم البلد

التوقيت

مصر - فلسطين - السعودية - قطر - الكويت - اليمن

الأردن - لبنان - سوريا - العراق - البحرين

الساعة 9:00 مساءً

ليبيا - السودان

الساعة 8:00 مساءً

تونس - الجزائر - المغرب

الساعة 7:00 مساءً

الإمارات - سلطنة عمان

الساعة 10:00 مساءً

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 

كما يمكن للجماهير مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 على 5 قنوات مفتوحة، من خلال الترددات التالية:

ترددات القنوات المفتوحة التي ستتيح بث مباشر مباراة Al Ahly vs Wydad اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا

اسم القناة: ARD Das Erste

قمر صناعي: Astra 19.2°e

التردد: 11493

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 22000

اسم القناة: Iran 3

قمر صناعي: Intelsat 902

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 30000

اسم القناة: Negaah Tv

قمر صناعي: Afghansat 48°

التردد: 11231

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

اسم القناة: ZDF

قمر صناعي: Astra 19.2°e

التردد: 11954

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

اسم القناة: تايم سبورت الأرضية

التردد: UHF 32 الرقمي

عليك تركيب إريال استقبال أرضي بشاشة التلفزيون

ثم فصل الريسيفر الهوائي عن جهاز التلفزيون وتشغيل القنوات الأرضية

ثم عمل توليف من خلال الضغط على الإعداد بالريموت والانتقال إلى إعدادات القنوات

وعمل توليف للقناة، وتسجيل التردد: UHF 32 الرقمي

وبعدها الضغط على بحث من زر OK بالريموت وسوف يتم تشغيلها

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

تشكيل الأهلي ضد الوداد

نقدم لكم تشكيل الأهلي المتوقع ضد الوداد في ذهاب دوري أبطال إفريقيا 2023 والمقر إقامة المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي الجاهز لاستقبال 50 أف مشجع.

تشكيل الأهلي المتوقع

حارس المرمى

لاعبو الدفاع

لاعبو الوسط

المهاجمون

مصطفى شوبير

علي معلول

محمد هاني

محمد عبد المنعم

ياسر إبراهيم

حمدي فتحي

أليو ديانج

مروان عطية

حسين الشحات

محمود كهربا

بيرسي تاو
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