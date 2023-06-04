مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت الآن في دوري أبطال أفريقيا

إفريقيا يا أهلي Al Ahly vs. Wydad، مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت الآن في دوري أبطال إفريقيا، تقدم بوابة الفجر تفاصيل مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لحظة بلحظة، وتفاصيل ما قبل مباراة الأهلي والوداد المغربي، وموعد مباراة الأهلي ضد الوداد، والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي الليلة، وتشكيل الأهلي المتوقع، وملعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، فإلى التفاصيل:ط

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوداد الليلة في نهائي دوري الأبطال

يواجه فريق الاهلي نظيره الوداد المغربي الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي الليلة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي الليلة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يهتم بها الملايين في القارة الأفريقية، وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم حصول 32 قناة في القارة الأفريقية على حقوق بث مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس الأرضية مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي البطولة الأفريقية مجانًا، ويمكن للمهتمين بمباراة الأهلي والوداد مشاهدة المباراة عبر التردد التالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الترميز: 27500

كيف يمكن مشاهدة مباراة الاهلي ضد الوداد المغربي فضائيًا؟

يمكن للجماهير المهتمة متابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا متابعة مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي فضائيًا عبر قناة بي إن سبورتس التى تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المشفرة؟

يمكن للراغبين في متابعة مباراة اأهلي ضد الوداد ضد تردد قنواتهم لمشاهدة المباراة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطا: 5/6

معامل الترميز: 27500

ملعب مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال

يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي المقرر لها الليلة عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الحصول على الموافقات الأمنية لحضور 50 ألف متفرج لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

معلق مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي الليلة

أعلنت قناة بي إن سيورتس التى ستبث مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي الليلة في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أن عصام الشوالي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي الوداد المقرر لها عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

حكم مباراة الأهلي ضد الوداد الليلة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه أسند إدارة مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقا إلى الحكم الليبي معتز الشلماني

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الوداد المغربي الليلة

يغيب عن صفوف الأهلي الليلة ضد الوداد المغربي حارس مرماه محمد الشناوي، وباستثناء الشناوي فإن الأهلي يعتبر كامل الصفوف، ومن المنتظر أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بقوته الهجومية الضاربة، ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد الوداد المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: مصظفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، مروان عطية، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

تشكيل الوداد المتوقع ضد الأهلي الليلة

من المنتظر أن يلعب الوداد بتشكيل متوازن ضد الأهلي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يكون تشكيل الوداد ضد الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف مطيع

خط الدفاع: يحيي عطية الله، أرسين زولا، أمين أبو الفتح، أيوب العلمود

خط الوسط: يحيي جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي

خط الهجوم: محمد أوناجم، زهير المترجي، سامبو