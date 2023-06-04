بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت، يستضيف الأهلي اليوم، الأحد، الفريق الضيف الثقيل الوداد المغربي، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023، وذلك على أرضية استاد القاهرة الدولي. يسعى الفريق البيضاوي إلى تحقيق لقبه الرابع في تاريخه في هذه البطولة القارية، بعد أن فاز بها سابقًا في النسخ الثلاثة لعامي 1992 و2017 و2022. ومن جانبه، يسعى الأهلي للعودة بقوة بعد خسارته النهائي الماضي، والفوز بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، في مباراة منتظرة يترقبها عشاق كرة القدم في إفريقيا والعالم.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والوداد المغربى

يتم بث مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حصريًا على قنوات بي إن سبورت، التي تحمل حقوق البث الحصري للبطولة، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت التي تنقل المباراة عبر التردد الأرضي الخاص بها. يترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة المهمة التي تجمع بين الفريقين، والتي تحظى بمتابعة واسعة في أنحاء إفريقيا والعالم.

نجح الوداد المغربي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهله على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه، بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ومن جهة أخرى، تمكن الأهلي المصري من تخطي الترجي التونسي في دور نصف النهائي، حيث فاز في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد في رادس، وحقق الفوز في الإياب على ملعب القاهرة الدولي بهدف نظيف سجّله حسين الشحات. ويتوقع أن تكون المباراة النهائية مثيرة ومتوترة، حيث يتنافس الفريقان على اللقب الأهم في كرة القدم الأفريقية.

تتوفر العديد من المواقع التي تقدم بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023، وعلى رأسها موقع يلا شوت. يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، بعدما تأهل إلى النهائي بعد فوزه الكبير على الترجي التونسي بمجموع المباراتين في نصف النهائي، بينما تمكن الوداد المغربي من التأهل بعد تغلبه على صن داونز الجنوب أفريقي بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه. لذا، نقدم لكم رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي دون تقطيع وبجودة عالية عبر موقع يلا شوت، ويمكن متابعة المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي يلا شوت

مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت اليوم، حيث تنطلق مباراة نصف نهائي ابطال افريقيا 2023 بين فريق الأهلى ضد الوداد المغربي بث مباشر في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة السعودية، من داخل ارض ملعب استاد القاهرة الدولي بث مباشر، ونقدم إليكم رابط الأهلي والوداد المغربي بث مباشر الذى سيفعل لكم معنا خلال لحظات قادمة فور عقد المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر الآن

كما يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي ابطال افريقيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية beIN SPORTS بث مباشر، بصوت تعليقي للتونسي المحبوب عصام الشوالي.

تشكيل الأهلى ضد الوداد المغربي

كورة 365 koraa، الاسطورة livehd7 بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد بث مباشر دون تقطيع يظهر تشكيل فريق الأهلى كما يلي: