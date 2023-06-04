مشاهدة مباراة الأهلي والوداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا – بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا – بث مباشر، تستعد الجماهير العربية لمتابعة القمة الكروية العربية الكبرى بين نادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023. ويستضيف النادي الأهلي اللقاء في استاد القاهرة الدولي، وسيكون الهدف الأساسي للنادي هو تحقيق الفوز في المباراة الأولى للوصول إلى النهائي والتفوق على منافسه الوداد المغربي.

يعود التاريخ بالنظر إلى مواجهات الفريقين في دوري أبطال إفريقيا، حيث التقيا في النهائي مرتين سابقتين، وكلتاهما انتهت بفوز الوداد وحصوله على اللقب على حساب المارد الأحمر. ومن المتوقع أن تشهد المباراة الحالية منافسة قوية بين الفريقين، وتكون مثيرة سواء في الذهاب أو الإياب.

بدأ النادي الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بصعوبة، حيث تأهل إلى الدور الثاني بسيناريو لم يتوقعه كثيرون، قبل أن يتخطى الرجاء والترجي في ربع ونصف النهائي، ويتأهل للمرة الـ 14 في تاريخه إلى نهائي البطولة.

أما الوداد المغربي، فتأهل من صدارة مجموعته دون خسارة إلا مباراة واحدة، وأقصى سيمبا بركلات الترجيح في ربع النهائي، قبل أن يتغلب في نصف النهائي على صن داونز، الذي كان المرشح الأوفر حظًا للفوز باللقب. ومن المتوقع أن تكون المباراة بين الفريقين مثيرة ومتوترة، حيث يتنافس الفريقان على اللقب الأهم في كرة القدم الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

مباريات دوري أبطال إفريقيا تُنقل عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بصورة حصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بدايةً من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

وستنقل مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 عبر قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة لنقل البطولات الأفريقية المختلفة.

وستبث المباراة أرضيًا من خلال قناة "تايم سبورتس" المصرية، وكذلك عبر الرياضية المغربية TNT الأرضية.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا 2023

سيكون البث المباشر لمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 متاحًا من خلال وسيلتين مدفوعتين.

الوسيلة الأولى هي الاشتراك في المنصة الإعلامية لبي إن، تطبيق "TOD" أما الأخرى فهي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا 2023

يمكن مشاهدة قناة بي إن سبورتس 4 الناقلة لمباراة الأهلي والوداد من خلال القمر الاصطناعي نايل سات، وكذلك القمر سهيل سات.

تردد بي إن سبورتس 4 على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

تردد بي إن سبورتس 4 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا هو يوم الأحد 4 يونيو 2023، وتقام في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية الديربي العربي الشمال أفريقي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الدار البيضاء.