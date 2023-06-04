بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم يلا شوت ، يترقب عشاق كرة القدم العربية بفارغ الصبر المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، والتي ستجرى على ملعب القاهرة الدولي، يسعى الأهلي إلى الثأر من الوداد بعد هزيمته في النهائي الماضي، وكذلك من نهائي 2017 الذي خسره الفريق المصري من الفريق المغربي أيضًا.

يحمل الأهلي آمالًا كبيرة في الفوز باللقب الحادي عشر في تاريخه، وسيكون التحدي كبيرًا أمام الوداد الذي يسعى للحفاظ على اللقب وتحقيق الانتصار في مباراة الذهاب.

وسيكون الأهلي متحمسًا ومركزًا في هذه المواجهة الحاسمة، وسيعمل بكل تركيز وجهد من أجل تحقيق الفوز والثأر من الفريق المغربي القوي. ومن المتوقع أن يحظى اللقاء بمتابعة كبيرة من قبل عشاق كرة القدم في العالم العربي، وستكون المنافسة بين الفريقين شديدة ومثيرة.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم بث مباشر يلا شوت

يستعد النادي الأهلي المصري لخوض مباراته اليوم على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو متحمس ومستعد لتحقيق الفوز وحسم المباراة لصالحه في مواجهة اليوم، ويعول الأهلي على أرضه وجمهوره لتحقيق النتيجة المطلوبة والفوز في هذه المواجهة الحاسمة، وذلك بهدف تسهيل مهمته في المواجهة القادمة مع الوداد في لقاء الإياب في المغرب يوم الأحد القادم، ويسعى الأهلي بكل جهده وإمكانياته لتحقيق الانتصار في هذه المباراة المهمة والاقتراب من تحقيق اللقب الحادي عشر في تاريخ النادي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في منطقة شمال القارة وكذلك الشرق الأوسط.

القناة البنفسجية خصصت قناة "beIN Sports HD 4" لتكون الناقلة لمباراة الأهلي والوداد، وهي نفسها القناة المخصصة لنقل أهم البطولات الأفريقية عمومًا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

beIN Sports HD 4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

لا توجد وسائل مجانية لمتابعة مباراة الأهلي والوداد عبر الإنترنت، ولكن هناك وسائل مدفوعة لتحقيق هذه الغاية.

الوسيلة الأولى ستكون الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن، تطبيق "تود" أما الأخرى فهي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

ما تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد على نايل سات؟

قناة "beIN Sports HD 4" التي ستنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، موجودة عبر قمر نايل سات وسهيل سات بصورة طبيعية.

تردد بي إن سبورت 4 على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد بي إن سبورت 4 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

تقام مباراة الأهلي والوداد مساء الأحد الموافق 4 يونيو/حزيران 2023، بستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة بتوقيت المغرب.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.