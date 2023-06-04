بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، يشعر عشاق كرة القدم بالحماس والشغف لمتابعة مباراة النهائي بين النادي الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، ويبحثون بفارغ الصبر عن طريقة مشاهدتها. ويزداد إثارة هذه المواجهة الحاسمة بين الفريقين، حيث يتولى المدرب السويسري مارسيل كولر قيادة الأهلي في هذه المباراة الهامة على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي.

تتنافس الجماهير على الحصول على تردد قنوات أون تايم سبورت الأرضية لمتابعة هذه المواجهة المنتظرة، ويترقب الجمهور بفارغ الصبر هذه المباراة المهمة التي تحمل الكثير من الإثارة والحماس. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يسعى الأهلي إلى الفوز وتحقيق اللقب الحادي عشر في تاريخه، بينما يحاول الوداد الحفاظ على اللقب والتتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.

موعد مباراة الاهلى والوداد

ستقام مباراة النهائي بين النادي الأهلي المصري والوداد المغربي في ملعب استاد القاهرة الدولي في مساء يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023، وتترقب الجماهير هذه المواجهة الحاسمة بفارغ الصبر، حيث يتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين.

وبعد ذلك، سيتم إقامة مباراة الإياب في المغرب على ستاد محمد الخامس يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، وسيسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة والتأهل للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، ومن المتوقع أن يتابع عشاق كرة القدم في العالم العربي هذه المواجهات بشغف وحماس، حيث تعد من أهم وأبرز المنافسات الكروية في المنطقة.

تبدأ مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري الأبطال في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والسعودية وقطر أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات،

فستكون الساعة 11:00 مساءً. في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان. والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد

تتوفر قناة أون تايم سبورت الأرضية طريقة مشاهدة مباراة الاهلي والوداد على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن تنزيلها عن طريق ضبط التردد والإعدادات التالية:

التردد: 10853.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– الترميز: 27500.

طريقة تنزيل اون تايم سبورت الأرضية

لتنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على زر “القائمة” على جهاز التحكم عن بُعد. حدد “تركيب” أو “Installation”. اختر “ضبط التردد”. أدخل معلومات القمر الصناعي، واختر نايل سات. أدخل التردد المذكور (10853) ومعامل تصحيح الخطأ والترميز. قم بالبحث للعثور على القناة وتحميلها على جهاز التلفزيون الخاص بك.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر اليوم يلا شوت

ستنقل قناة تايم سبورت الأرضية مباراة النهائي بين النادي الأهلي المصري والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في ملعب استاد القاهرة الدولي في مساء اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023. ويبحث العديد من عشاق كرة القدم عن تردد قناة تايم سبورت الأرضية لمتابعة هذه المواجهة المهمة.

يمكن مشاهدة المباراة عبر تردد النايل سات، حيث يتم بثها على التردد 11449، الذي يحمل الحامل 7 غربًا، بالإضافة إلى استقطاب H أفقي ومعدل رمز 27500، والتشفير هو مفتوح. كما يمكن مشاهدة المباراة عبر البث الفضائي في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكن مشاهدتها من خلال البث الرقمي UHF 32.

ويشهد الملعب استعدادات كبيرة لاستضافة هذه المباراة الحاسمة، حيث أعلن مصدر مسؤول في التلفزيون المصري أن الاتحاد الإفريقي هو الذي اعتمد خطة توزيع الكاميرات داخل الملعب لتصوير المباراة. وتم تخصيص 18 كاميرا لتغطية المباراة، وهي موزعة داخل الملعب لتغطية جميع جوانب المباراة، ويوجد مندوب من الاتحاد الإفريقي مع طاقم الإخراج للتأكد من تغطية المباراة بأفضل صورة وجودة.

ويتوقع الجمهور العربي والعالمي أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يتطلع الأهلي إلى الفوز وتحقيق لقبه الحادي عشر في تاريخه، بينما يحاول الوداد الحفاظ على اللقب والتتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي. ويعد هذا اللقاء من أهم المباريات الكروية في المنطقة، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة هذه المواجهة بشغف وحماس.