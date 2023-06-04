بث مباشر مباراة الشياطين الحمر يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الشياطين الحمر يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر اليوم يلا شوت، تبحث بعض الأشخاص عن تردد قناة تايم سبورت التي ستنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة. يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة تايم سبورت الأرضية عن طريق تردد نايل سات: الحامل 7 غرب، التردد 11449، الاستقطاب H أفقي، معدل الرمز 27500، والتشفير مفتوح. يمكن أيضًا مشاهدتها على البث الرقمي UHF 32 في مصر (أرضي وفضائي) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (فضائي). وسيتم استخدام 18 كاميرا لتصوير المباراة، وستكون هناك توجيهات لنقل المباراة بشكل حيادي ورفع شعار "لا للتعصب"، وقد تم التنسيق مع الاتحاد الإفريقي لتحديد خطة توزيع الكاميرات داخل الملعب، وستكون هناك مندوب من الاتحاد مع طاقم الإخراج المسئول عن نقل المباراة.

مشاهدة مباراة الاهلى والوداد الرياضي بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي في ذهاب النهائي.

يتطلع الأهلي إلى استعادة اللقب المفقود والعودة إلى منصة التتويجات بعد غياب دام لأكثر من عامين، وذلك بتحقيق الفوز في المباراة الحاسمة التي تعد مصيرية للفريقين.

يدخل الأهلي اللقاء بأمال كبيرة في تحقيق الفوز، حيث يمتلك فريقًا مدججيْن بالنجوم ويتميز بخبرة كبيرة في المنافسات القارية، وهو ما يحاول المدير الفني مارسيل كولر تحقيقه من خلال بث الروح والحماس في نفوس اللاعبين.

وسيكون الأهلي في ميدانه وأمام 50 ألف مشجع يفدون لملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك في محاولة لتسهيل مهمته في المباراة وتحقيق الفوز الذي يمهد الطريق لتحقيق اللقب.

وستكون مهمة الأهلي صعبة في مباراة العودة المقررة يوم الأحد الموافق 11 يونيو الجاري في كازابلانكا، حيث سيواجه الفريق المغربي القوي والمميز الذي يسعى بدوره لتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق اللقب الحادي عشر في تاريخه والذي يجعله النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات الإفريقية، بفارق 6 بطولات كاملة عن أقرب منافسيه، وهو ما يضع الضغط على الفريق لتحقيق النجاح في هذه المباراة المصيرية.

مشاهدة مباراة الاهلى والوداد الرياضي بث مباشر يلا شوت في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث سيقام اللقاء الحاسم بين الأهلي المصري والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023، والذي يشهد تنافسًا شديدًا بين الفريقين.

ويحاول الأهلي المصري في هذه المباراة تحقيق الثأر بعد خسارته العام الماضي بأمام الفريق المغربي، وهو ما يجعل المباراة أكثر أهمية وتشويقًا.

تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي

يستطيع جمهور النادي الأهلي متابعة المباراة من خلال تردد أون تايم سبورت الأرضية، ووفق القانون الدولي لكرة القدم، يحق للدول المستضيفة لأي مبارة نقل مباراة فرقها سواء في بطولات أفريقية أو عالمية على البث الأرضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

ويمكن تحميل تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغرب بعد ضبط القناة وتوصيل الهوائي الخارجي «الأريال» على تردد UHF 32، بالنسبة للتليفزيونات العادية، في حين يجب تحويل الشاشات الحديثة إلى خاصية DTV، وتوصيله بهوائي خارجي لمشاهدة المبارة على البث الأرضي.

وعلى ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية تقام مباراة النهائي بين فريقي الأهلي والوداد المغربي فى نهائى افريقيا، الأحد المقبل الموافق 11 يونيو وفق قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.