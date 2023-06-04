مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت ، يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء اليوم على أرضية استاد القاهرة الدولي. ويترقب عشاق الكرة الإفريقية هذه المباراة بشغف كبير، حيث يتنافس الفريقان على لقب دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة شديدة بين الفريقين، وسط حضور جماهيري كبير من الجماهير المصرية والمغربية. كما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 11 يونيو الجاري على أرضية ملعب ستاد محمد الخامس في المغرب.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم بث مباشر يلا شوت

ويعد الأهلي المصري من أكثر الأندية نجاحًا في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز باللقب 10 مرات، بينما فاز الوداد المغربي بلقب البطولة مرتين في تاريخه، الأول في عام 1992 والثاني في عام 2017. ويسعى الفريقان للفوز باللقب وإضافته إلى قائمة الألقاب السابقة التي حققوها في المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدًا الأحد 4 يونيو، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة "be in sports 4 HD".

كما تُبث مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة "تايم سبورتس Time sports" التردد الأرضي.

معلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يقوم بالتعليق على مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المعلق الرياضي محمد الكواليني على قناة تايم سبورتس.

ملعب مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تلعب مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "ستاد القاهرة الدولي".

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر كورة لايف

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، عن استعداد فريقه لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه لن يفكر في نتيجة الموسم الماضي والتي جمعتهما في النهائي نفسه، ولن يتأثر بها.

وأكد كولر في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة، أنه درس الوداد المغربي بشكل جيد وشاهد العديد من مبارياته، وأن فريقه جاهز تمامًا لهذه المواجهة الهامة.

وتحدث كولر عن غياب الحارس محمد الشناوي، مؤكدًا أنه لاعب مهم بالنسبة للفريق، وأن الإصابات تبقى جزءًا من لعبة كرة القدم ويتعين على الفريق تقبل ذلك. وأوضح أن الشناوي غاب عن التدريبات لمدة 17 يومًا قبل أن ينضم للمران الجماعي مرة واحدة فقط، وبالتالي يجب أن يتأكد من حالته قبل اتخاذ قرار المجازفة به في المباراة.

وأضاف كولر، أن الفريق يعاني من غياب عبد الله حمود بسبب الإصابة والتي استدعت إجراء عملية جراحية، إلا أن ذلك لن يؤثر على تحضيري للمباراة.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الوداد المغربي فريق قوي وصعب، وأنه يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين المميزين، وأن المدير الفني للفريق يجهز العديد من الحلول التي تستطيع تعويض لاعبه الغائب بسبب الإصابة.

وختم كولر تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق جاهز للمباراة ويملك الثقة في جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة، وأن المباراة ستكون صعبة للغاية ويجب على الفريق أن يكون في أفضل حالاته لتحقيق الفوز.

مباراة الأهلي اليوم

في المؤتمر الصحفي الذي عقده محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، تحدث عن المباراة المهمة التي ستجمع فريقهم مع الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد هاني أن النادي الأهلي هو الفريق الأول في إفريقيا، وأن قيمته معروفة لدى الجميع. كما أشار إلى أن الفريق يعمل جاهدًا لتحقيق الفوز في المباراة، وأنه يتطلع إلى أن يكون الفوز حليف الفريق في النهائي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

وأضاف هاني أن الفريق يدرس الخصم بشكل جيد ويتحضر بشكل جيد للمباراة، وأن جميع اللاعبين يدركون مدى أهمية هذه المواجهة. وتحدث عن الفوز الذي حققه الأهلي على الوداد من قبل على ملعبهم، مما يعطي الفريق ثقة وقوة للعب بشكل جيد وتحقيق الفوز في المباراة.

وعن الاستعداد للمباراة، أكد هاني أن الفريق يعمل بجدية ويستعد بشكل جيد، وأن اللاعبين يشعرون بالحماس والتحفيز لتحقيق الفوز في المباراة المهمة هذه. وأشار إلى أن الأهلي دائمًا يتعلم من الأخطاء ويعمل على تصحيحها، وأن الفريق يصل إلى النهائي كل عام بجهوده واستعداده المستمر.

وختم هاني حديثه بالتوجيه شكره لجمهور الأهلي على الدعم الذي يقدمونه للفريق، وأشار إلى أن وجود الجمهور يكون داعمًا للاعبين ويساعدهم على تحقيق الانتصارات في المباريات الكبيرة، وأن جمهور الأهلي دائمًا في ظهر الفريق ويدعمه بشكل مستمر في المباريات الهامة.

وجاءت التعليمات الخاصة بمباراة الأهلي والوداد كالتالي:

-أبواب استاد القاهرة مفتوحة من الساعة الثانية ظهرًا

-من يحمل دعوة أو مقصورة ومشجعين الدرجة الأولى شمال وجماهير فريق الوداد بوابة آل رشدان

-الدرجة التالتة يمين من باب النصر المطل على نادي النصر

-مشجعين النادي الأهلي الدرجة التالتة شمال أو التانية الموحدة سيكون دخولهم من باب صلاح سالم

-الإعلاميين والصحفيين من باب نادي الشمس

-قائمة المحظورات تتلخص في الشماريخ أو أقلام الليزر أي مأكولات أو مشروبات محفوظة في معلقات والباور بانك والوصلات واللافتات المسيئة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال

وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًّا من اللون السماوي بالكامل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة "تايم سبورتس Time sports" التردد الأرضي.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة وبث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر موقع "كورة بلس"، في الرابط التالي: "مباراة الأهلي والوداد".

تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضية

تردد قناة اون سبورت 2023

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

كيفية ضبط قناة تايم سبورتس

إليك كيفية الحصول على تردد قناة تايم سبورتس الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد..

تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضية لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

1- اذهب إلى قائمة الاعدادات.

2- اختر قائمة القنوات.

3- اذهب إلى توليف إعداد القناة.

4- اضغط توليف تلقائي.

5- البحث الرقمي.

6- انتظر حتى يتم التحميل.

7- اضغط على تم لتنزيل قناة تايم سبورت الارضية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

- خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، مروان عطية.

- خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

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