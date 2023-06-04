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رئيس صربيا: كل يوم يصلني أكثر من 200 تهديد بالقتل

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، تلقيه 200 تهديد بالقتل، ولكن عمله كرئيس للدولة يفرض عليه تحمل هذه الأشياء المقززة والبغيضة، حسب وصفه.

وعندما طلب الصحفيون منه التعليق على قيام المحتجين في مظاهرة حاشدة للمعارضة يوم أمس بشنق دمية تشبهه، أضاف فوتشيتش: "لقد سئمت هذا الكذب، يزعمون بأن غرباء قاموا بذلك لا علاقة لهم بالمعارضة، لكن المعارضة ما دام جهزت مشانقها طوال هذه السنوات وها هي الآن أحضرت ما يشبه المشنوق".

وتابع رئيس صربيا: "عملي كرئيس للدولة يفرض علي تحمل التهديدات بالقتل والموت، لا أعرف هل يلاحق القانون رسميًا من يقومون بذلك، لكن بالنسبة لي - كل يوم أكثر من 200 تهديد بالقتل ضدي. عندما تكون رئيسا، تعلم كيف تتحمل ذلك".

يوم أمس جرت في بلغراد المسيرة الجماهيرية الخامسة لمعارضي سياسة السلطات الصربية الحالية. وتجمع المتظاهرون عند مبنى البرلمان نحو الساعة 18.00 (19.00 بتوقيت موسكو) وساروا في شوارع المدينة المركزية، وقاموا بتشكيل حلقات طوق حول الإدارة الرئاسية عبر عدة أحياء. ولا توجد بيانات رسمية عن عدد المشاركين في المسيرة، لكن وسائل إعلام معارضة أفادت بأكثر من عشرة آلاف متظاهر.

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