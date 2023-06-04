مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر (يلا شوت) اليوم في دوري أبطال أفريقيا

حسم اللقب Al Ahly vs. Wydad ، مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر (يلا شوت) اليوم في دوري أبطال إفريقيا، يقدم "بوابة الفجر" تغطية حصرية لمباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بث مباشر لحظة بلحظة، وذلك لتوفير كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة للجماهير.

ويتضمن التقرير موعد مباراة الأهلي والوداد والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة للمباراة، وتاريخ مواجهات الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويغطي التقرير أيضًا تشكيل الفريقين المتوقع للمباراة، ويتضمن موعد مباراة العودة، ومشوار الفريقين في دوري أبطال إفريقيا لعام 2023.

ويهدف التقرير إلى توفير كل المعلومات اللازمة للمشاهدين والمهتمين بالمباراة، وتقديم تغطية شاملة ومفصلة لكافة جوانب الحدث الرياضي المهم هذا.

بث مباشر الآن.. أخبار مباراة الأهلي والوداد المغربي لحظة بلحظة

نستعرض فيما يلي أخبار مباراة الأهلي والوداد المغربي لحظة بلحظة من بداية المباراة حتي إعلان النتيجة:

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

تاريخيًا، التقى النادي الأهلي المصري والوداد المغربي في 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الأهلي الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات أخرى، وخسر 4 مباريات.

أول مواجهات الفريقين كانت في عام 2011، حيث تعادل الفريقان (3-3) في ذهاب دور المجموعات، وتعادلا أيضًا (1-1) في مباراة الإياب.

وفي نسخة عام 2016 من البطولة، تعادل الفريقان دون أهداف في مباراة ذهاب دور المجموعات، بينما فاز الأهلي في مباراة الإياب (1-0).

وفي عام 2017، فاز الأهلي على الوداد (2-0) في مباراة ذهاب دور المجموعات، بينما فاز الوداد في مباراة الإياب في المغرب (2-0)، وفي المباراة النهائية، تعادل الأهلي في القاهرة (1-1)، بينما فاز الوداد في مباراة الإياب في المغرب وتوج باللقب.

وفي عام 2020، التقى الفريقان مرة أخرى في نصف نهائي البطولة، حيث فاز الأهلي في مباراة الذهاب بنتيجة (2-0) في المغرب، وتكرر الفوز في مباراة الإياب في القاهرة بنتيجة (3-1)، ليتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية ويتوج باللقب.

وفي نهائي عام 2022، التقى الفريقان مرة أخرى في مباراة أُقيمت في المغرب، وخسر النادي الأهلي بنتيجة (2-0) ليتوج الوداد المغربي باللقب.

ومن المتوقع أن تكون المباراة الحالية بين الفريقين في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2023 مباراة مثيرة ومتكافئة، حيث يسعى الأهلي للفوز واستعادة اللقب، بينما يأمل الوداد في الفوز وتحقيق لقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر يلا شوت

يدخل النادي الأهلي المصري مباراته في نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2023 وهو قد خاض 12 مباراة في بطولة الدوري حتى الآن، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين فقط. وتمكن لاعبو الفريق من تسجيل 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 8 أهداف فقط.

ويأمل الأهلي في مواصلة هذا الأداء المميز وتحقيق الفوز في المباراة الحاسمة ضد الوداد المغربي في نهائي البطولة، للفوز باللقب للمرة العاشرة في تاريخه وتعزيز مكانته كأحد أعرق الأندية العربية والإفريقية في كرة القدم.

وجاءت نتائج مباريات الأهلي في دوري الأبطال 2023 كما يلي:

نتيجة الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32.

نتيجة الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32.

نتيجة الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى من دور المجموعات.

نتيجة الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية من دور المجموعات.

نتيجة الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب إفريقي الجولة الثالثة من دور المجموعات.

نتيجة الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب إفريقي الجولة الرابعة من دور المجموعات.

نتيجة الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة من دور المجموعات.

نتيجة الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة من دور المجموعات.

نتيجة الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي.

نتيجة مباراة الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي.

نتيجة الأهلي 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي.

نتيجة الأهلي 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

مشوار الوداد المغربي في دوري الأبطال 2023

خاض نادي الوداد المغربي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، وفاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات أخرى بينما خسر 3 مباريات، وأحرز لاعبو الأهلي 17 هدفًا في حين استقبلت شباكه 5 أهداف.

وجاءت نتائج مباريات الوداد المغربي في بدوري الأبطال 2023 كما يلي:

نتيجة الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري ذهاب دور الـ 32.

نتيجة الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري إياب دور الـ 32.

نتيجة الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى من دور المجموعات.

نتيجة الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية من دور المجموعات.

نتيجة الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة من دور المجموعات.

نتيجة الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة من دور المجموعات.

نتيجة الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة من دور المجموعات.

نتيجة الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة من دور المجموعات.

نتيجة الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي.

نتيجة الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3).

نتيجة الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب إفريقي ذهاب الدور نصف النهائي.

نتيجة الوداد المغربي 2-2 صن داونز الجنوب إفريقي إياب الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي والوداد والقنوات الناقلة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

يستضيف استاد القاهرة مساء اليوم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد، والتى سمح بنقلها لعدد 32 قناة.

موعد مباراة الأهلي ضد الواداد بتوقيت مصر في نهائي دوري الأبطال

ويوافق موعد مباراة الأهلي والوداد وفق جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 9 مساء اليوم الأحد 4 يونيو 2023.

ويأتي موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الساعة 9 بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

ويوافق ماتش الأهلي اليوم الساعة 9 بتوقيت السودان

ويوافق موعد الأهلي اليوم الساعة 9 بتوقيت ليبيا.

ويوافق موعد الوداد ضد الأهلي الساعة 7 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ارتفع البحث عن عدد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حصول 32 قناة في قارة إفريقيا على حقوق إذاعة مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، بث مباشر، في مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبعضها قنوات مشفرة الأخري تبث المباراة مجانًا.

تردد قناة تايم سبورت الأرضية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد

تعتبر قناة تايم سبورت الأرضية المفتوحة أهم القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتى تنقلها عبر البث الأرضي باعتبار أن المباراة تقام في مصر.

ويمكن ضبط تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم كما يلي:

قم بتركيب وصلات إريال استقبال أرضي على شاشة التلفزيون.

ثم افصل الريسيفر الفضائي عن جهاز التلفزيون من ريموت التحكم.

وفي وحال عدم وجود قناة تايم سبورتس عليك عمل توليف للقناة.

من خلال الضغط على الإعداد بالريموت والانتقال إلى إعدادت القنوات.

قم بعمل توليف للقناة، وتسجيل التردد: UHF 32 الرقمي.

وبعدها الضغط على بحث من زر OK بالريموت وسوف يتم تشغيل القناة.

تردد قناة تايم بين سبورت 4 المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد

تعتبر قنوات بين سبورت من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر، ويمكن ضبط قناة بين سبورت 4 المشفرة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد عبر التردد التالي.

تردد قناة بين سبورت 4 beIn sports الناقلة المبارة الأهلي والوداد المغربي على النايل سات بث مباشر كما يلي:

يأتي تردد قناة بين سبورت 4 beIn sports الناقلة المبارة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر كما يلي:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

موعد مباراة العودة بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

حدد جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا موعد مباراة العودة بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتى تقام في المغرب، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، وتقام المباراة في الساعة 10 بتوقيت مصر، والتى توافق الساعة 8 بتوقيت المغرب.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد المغربي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يُتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول- محمد هاني- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- مروان عطية- حسين الشحات- بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

تشكيل الوداد المغربي المتوقع لمواجهة الأهلي في مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال

يُتوقع أن يكون تشكيل الوداد المغربي لمواجهة الأهلي المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: يوسف مطيع.

خط الدفاع: يحيى عطية الله- آرسين زولا- أمين فرحان- أيوب العلمود.

خط الوسط: يحيى جبران- جلال الداودي- أيمن الحسوني- هشام أبوسفيان- محمد أوناجم.

خط الهجوم: سامبو بولي.