يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا اليوم.. YALLA SHOOT

حسم اللقب Al Ahly vs. Wydad ، يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLA SHOOT، ستكون ليلة مميزة لعشاق كرة القدم حول العالم، حيث يترقبون بفارغ الصبر مواجهة الأهلي المصري والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في استاد القاهرة الدولي.

وقد سبق للأهلي والوداد المغربي أن التقيا في 11 مواجهة سابقة بالبطولة، حيث فاز الأهلي في 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات أخرى، وخسر 3 مباريات. وفي نهائي النسخة الماضية، فاز الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وسيتم إدارة المباراة الحاسمة بين الفريقين من قبل الحكم الليبي معتز إبراهيم، بمساعدة الحكم التونسي هيثم قيراط للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

وستنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لحقوق بث دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت على التردد الأرضي الخاص بالقناة، ليستمتع المشاهدون باللحظات المثيرة لهذه المواجهة الحاسمة.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

يجب التأكد أولًا أن جهاز يحتوي على خاصية تدعم استقبال التردد الأرضي. من خلال جهاز الريموت كنترول يتم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

اختيار قائمة القنوات

توليف إعداد القناة

توليف تلقائي.

اختيار بحث رقمي

الانتظار حتى تمام التحميل

الضغط على تم

ومن ثم اختيار قناة أون تايم سبورت on time sport

كيفية تشغيل قناة تايم سبورت الأرضية دون اريال

ولتشغيل تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي يجب وجود اريال قديم وجهاز تلفزيون بمدخل انالوج، ولكن هذه الخطوات يمكن من خلالها تشغيل وإستقبال القناة دون إريال وعلي الشاشات الجديدة.

1- التليفزيونات التقليدية:

يمكنها التقاط تردد قناة تايم سبورت الارضي عن طريق “الإريال” القديم، الذي يوضع أعلى التليفزيون العادي مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة.

– يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال”، ويتم توصيل الإريال به؛ ليخرج منه كابل ثلاثي “أحمر- أصفر -أبيض”، ويتم توصيلها بالتليفزيون، وهذه الوصلة متوفرة بعشرة جنيهات في محلات الأجهزة الكهربائية.

2- الشاشات الحديثة:

يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل “أنالوج” إلى “ديجيتال”، يكون متصلًا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ”UHF Antenna”، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون.

وإذا كان التلفزيون يدعم التحويل المباشر من “أنالوج” إلى “ديجيتال” دون جهاز خارجي سيحتاج المستخدم أيضًا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ”UHF Antenna”، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضًا.

3- طريقة تشغيل قناة تايم سبورت الارضية

أولًا: إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي:

– قم بتركيب الهوائي الأرضي “الإريال”، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

– وصل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

– ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

– عقب انتها البحث، احفظ القناة التي إستقبلتها.

ثانيًا: إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي

– يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضي الرقمي، مع مراعاة أن يكون مدونًا عليه DVBT” أو “DVBT2”.

ركب الإريال الهوائي الأرضي، ووصل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF.

ثم وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادي عبر كابل ثلاثي أو كابل HDMI.

ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك حتي تلقط إشارة القناة بدقة عالية.

ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد مباشر

يستمر البحث عن طرق مشاهدة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقي 2023.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المواجهة المشتعلة مساء اليوم الأحد وبالتحديد عند الساعة التاسعة مساء.

وتحظى المواجهة بزخم إعلامي كبير في مصر والمغرب إلى نقلها عبر شاشتين مختلفتين

الطريق الأولى لـ مشاهدة مباراة الأهلي والوداد مباشر هي بالاشتراك المدفوع لقنوات بي إن سبورتس سبورت الناقل الحصري للفاعلية في الوطن العربي.

وتخصص القناة تغطية حية ومباشرة تسبق اللقاء بـ ستيديو تحليلي يضم نجوم الكرة العربية السابقين وشبكة مراسلين.

بث مباشر الأهلي والوداد المغربي

الطريقة الثانية لمشاهدة بث مباشر الأهلي والوداد المغربي في نهائي إفريقيا هي باستقبال التردد الأرضي قنوات أون تايم سبورتس.

الأهلي والوداد المغربي أون لاين

تقدم بعض المواقع الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي أون لاين ويصبح البث مهدد بالانقطاع نظرًا لكونها طريقة غير شرعية.

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