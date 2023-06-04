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تحالف "أوبك+" يوافق على مستهدف جديد للإنتاج بداية من 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر


كشفت نتائج اجتماع أوبك+ أن التحالف وافق على مستهدف جديد للإنتاج النفطي عند 40.46 مليون برميل يوميًا بداية من 2024 وحتى نهاية العام ذاته.

وأظهرت نتائج الاجتماع أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي للإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميًاحتى نهاية 2024.

كما ستمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2024.

وشدد البيان على أن روسيا وأنجولا ونيجيريا ستشهد خفضا كبيرا في إنتاج النفط المستهدف في 2024.

من جانبه صرح ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي بأن جميع عمليات الخفض الطوعي للإنتاج المتفق عليها في أبريل نيسان ستمدد إلى 2024.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع المقبل لتحالف أوبك+ في السادس والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

Elfagr.org

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