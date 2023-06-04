أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية في مايو الماضي إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم.

 

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر الذي سبقه.

 

وقراءة مايو هي الأدنى منذ أبريل 2021، وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22 بالمئة من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد بالمئة عن عام 2022، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.

Elfagr.org

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