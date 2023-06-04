بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا .. يلا شوت

ماتش Al Ahly vs. Wydad ، بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت، تستضيف القاهرة الدولية، اليوم الأحد، مواجهة كروية كبيرة تجمع بين الفريقين الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويتطلع الفريق المصري إلى الفوز في هذه المباراة، بعد أن تمكن من الوصول إلى النهائي بعد تجاوزه عقبة الترجي التونسي في نصف النهائي برباعية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ومن جانبه، حجز فريق الوداد المغربي مقعده في النهائي بعد تخطيه فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان الوداد المغربي قد تعادل في مباراة الذهاب مع صن داونز دون أهداف، وفي مباراة الإياب نجح في التعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل بذلك إلى المباراة النهائية، التي ستجمعه بالأهلي المصري.

يجدر الذكر أن مواجهة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا تكرار لنهائي النسخة الماضية، والتي توج بلقبها الفريق المغربي بعد فوزه بهدفين دون رد، ومن المتوقع أن تكون المباراة القادمة مثيرة ومثيرة للاهتمام بشدة، وستشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين على اللقب القاري الغالي.

ونستعرض في السطور التالية أرقام الأهلي والوداد في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة ذهاب نهائي البطولة، والمقرر إقامتها اليوم:

أرقام الأهلي والوداد الرياضي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي

▪️لعب 12 مباراة

▪️فاز 8

▪️تعادل 2

▪️خسر 2

▪️سجل 24 هدفا

▪️استقبل 8 أهداف

الوداد الرياضي

▪️لعب 12

▪️فاز 6

▪️تعادل 3

▪️خسر 3

▪️سجل 17 هدفا

▪️استقبل 6 أهداف

تنقل 5 قنوات مفتوحة بث مباشر مباراة الأهلي والوداد الرياضي اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، حيث سيخوض المارد الأحمر النهائي الرابع على التوالي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا 4 مرات على التوالي، وفاز في بطولتين وخسر الأخيرة من الوداد، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادي المدرب مارسيل كولر لأخذ الثأر من الموسم الماضي، حيث خطف الوداد الرياضي اللقب من الأهلي نهائي الموسم الماضي.

وتأمل جماهير الأهلي الفوز على الوداد في القاهرة بفارق أهداف، لتسهيل نهائي الإياب في المغرب، ونقدم لكم فيما يلي ترددات 5 قنوات مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، منهم 4 قنوات أجنبية وقناة محلية أرضية.

تشكيلك الأهلي ضد الوداد

نقدم لكم تشكيل الأهلي المتوقع ضد الوداد في ذهاب دوري أبطال إفريقيا 2023 والمقر إقامة المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي الجاهز لاستقبال 50 أف مشجع.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، مواجهة النادي الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي.

كما يمكن مشاهدة مباراة النهائي بين النادي الأهلي والوداد على قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة

كما أن هناك عدد من القنوات التي تعمل على بث المباراة ومنها:

تردد قناة ليبيا الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 11766.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة hd3 Arryadia المغربية TNT المفتوحة

القمر: نايل سات

التردد: 11157

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطا: 4\3.

تردد قناة الرياضية المغربية tnt

القمر: نايل سات

التردد: 11476 – 11513

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرياضية المغربية tnt

القمر: عرب سات

التردد: 12683

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة أرينا سبورت الكرواتية: ينمنكم أستقطابها على يوتلسات تردد 11512 أستطاب أفقي ترميز 30000.

قناة etv الإثيوبية الجديدة على القمر نايل سات

تردد 11513 أستقطاب عمودي تصيح 3/4 ترميز 27500.

قناة تونس الرياضية الأرضية

هي القناة التي ستنقل المباراة على الهواء مباشرًا للجماهير الموجودة داخل الأراضي التونسية، ويمكن التقاطها على الترددات التالية “10873/10795/11658/11727” على النايل سات أستقطاب أفقي معامل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معلقين مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يقوم بالتعليق على مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المعلق الرياضي "عصام الشوالي".

كما يقوم بالتعليق على مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المعلق الرياضي "محمد الكواليني".