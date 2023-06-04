سلطنة عمان وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمعادن

بحث محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن العماني اليوم الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور مع محمد الأمين نائب وزير الخارجية الماليزي سبل تعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات في مجالي الطاقة والمعادن.



وقالت وكالة الأنباء العمانية إن اللقاء شهد مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، من بينها الاستثمار في قطاع الشق العلوي والسفلي للنفط والغاز والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من الشركات الماليزية.



وأشارت إلى أن زيارة المسؤول العماني تأتي ضمن مساعي وزارة الطاقة والمعادن لتسويق مناطق امتياز النفط والغاز والطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر والمعادن بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومناقشة الفرص المتاحة مع المسؤولين الحكوميين وكبار ممثلي الشركات من أجل تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع كل من كوريا والصين وماليزيا.