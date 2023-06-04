مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا « يلا شوت »

حصري عبر الفجر Al Ahly vs. Wydad، مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا « يلا شوت » ، تترقب جماهير كرة القدم العربية والأفريقية بشغف مباراة الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي، التي تقام مساء اليوم الأحد 4 يونيو، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن فعاليات الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، حيث يسعى الأهلي المصري إلى تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بعد أن نجح في التأهل إلى النهائي بعد تجاوزه عقبة الترجي التونسي في نصف النهائي، فيما يسعى الوداد المغربي لتحقيق الفوز والعودة بنتيجة إيجابية إلى المغرب، بعدما تأهل إلى النهائي بعد تخطيه فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام بشدة، وستشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين على اللقب القاري الغالي، وسيتابعها الملايين من عشاق كرة القدم في العالم العربي والأفريقي بشغف وحماس.

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أي العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة الوداد ضد الاهلي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

مباراة الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا تجمع بين فريقين عملاقين في القارة السمراء، حيث يبحث كل فريق عن اللقب الغالي.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، فقد التقيا مرتين في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تمكن الوداد المغربي من الفوز باللقب في موسم 2017، على حساب الأهلي المصري، ومن ثم في موسم 2022، حيث توج الفريق المغربي باللقب مرة أخرى. وبالتالي، فإن هذه المواجهة هي المرة الثالثة التي يلتقيان فيها في المباراة النهائية.

يتوقع أن تكون المباراة صراعًا حاميًا بين الفريقين على اللقب، خاصة وأن النظام قد تغير هذا الموسم ليشمل ذهابًا وإيابًا. ويسعى الفريق الأحمر إلى الثأر من الخصم بعد خسارته اللقب الموسم الماضي، وسيحاول تحقيق الفوز في مباراة الذهاب لتسهيل الأمور قبل السفر إلى المغرب لخوض المباراة الثانية.

وكان طريق الأهلي المصري صعبًا للغاية، حيث تأهل لدور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد المنستيري في دور الـ32، وتمكن من التأهل بصعوبة بعدما حل في المركز الثاني في مجموعته وتحقيق فوزه الأخير على الهلال السوداني لتساويه بالنقاط وتفوقه عليه بفارق الأهداف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

وفي الأدوار الإقصائية، واجه الأهلي المصري الرجاء الرياضي في دور الربع النهائي وتمكن من الفوز والتأهل لنصف النهائي لمواجهة الترجي التونسي، الذي تغلب عليه ليصل إلى المباراة النهائية.

ويستعد الفريق الأحمر بمعنويات مرتفعة للمباراة النهائية، حيث يرغب في تحقيق الفوز واستعادة اللقب، ولكنه يحتاج إلى التركيز والحذر بشكل كبير للتغلب على الوداد المغربي.

وعلى الجانب الآخر، يأمل الوداد المغربي في تقديم أداء مميز في المباراة النهائية، وخاصة وأنه يعيش حالة معنوية جيدة بعد فوزه الأخير في البطولة المحلية على المغرب التطوانيبالإضافة إلى ذلك، يتمتع الوداد المغربي بتاريخ قوي في البطولة الإفريقية، حيث فاز باللقب مرتين، وخاض العديد من المباريات النهائية في السنوات الأخيرة.

وتأهل الوداد المغربي للنهائي بعد تغلبه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في دور الربع النهائي، ثم تخطي الزمالك المصري في نصف النهائي بفوز مثير في مباراة الإياب.

يسعى الوداد المغربي إلى الفوز في المباراة النهائية لتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وإثبات أنه فريق قوي في القارة الإفريقية.

ومن المتوقع أن يكون الجمهور حاضرًا بكثافة في المباراة النهائية، خاصة وأن الجماهير المصرية والمغربية تعد من أكبر الجماهير الرياضية في القارة الإفريقية، وستكون الدعم الجماهيري مهمًا لكل فريق في تحقيق الفوز في المباراة الحاسمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

تشكيل الوداد المتوقع

حراسة المرمى: يوسف مطيع.

الدفاع: يحيى عطية الله – آرسين زولا – أمين فرحان – أيوب العلمود.

الوسط: يحيى جبران – جلال الداودي – أيمن الحسوني – هشام أبو سفيان – محمد أوناجم.

الهجوم: سامبو بولي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الوداد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.