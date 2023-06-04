كورة أونلاين مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم يلا شوت | بث مباشر يلا لايف مباراة الاهلي والوداد 4-6-2023

كورة أونلاين مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم يلا شوت | بث مباشر يلا لايف مباراة الاهلي والوداد 4-6-2023 Ahly vs Wydad،يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر على موقع يلا شوت، وذلك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، الذي يُقام مساء اليوم الأحد الموافق 4 يونيو. وقد تأهل الأهلي بعد فوزه على الترجي التونسي بأربعة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين "ذهاب وإياب"، فيما تغلب الوداد البيضاوي على فريق صن داونز الجنوب أفريقي بعد التعادل السلبي بفارق عدد النقاط.

ويمكنك الاطلاع على رابط بث مباشر للمباراة على موقع يلا شوت دون تقطيع، وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كورة أونلاين مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم يلا شوت | بث مباشر يلا لايف مباراة الاهلي والوداد 4-6-2023

تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والوداد بث مباشر اليوم، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت موريتانيا،7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب،8 مساء بتوقيت ليبيا والسودان،9 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال،10 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابًا وإيابًا 1-0 و3-0.وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وحل وصيفًا ليتأهل إلى دور الثمانية.وفاز الأهلي على القطن 3-0 و4-0 وعلى الهلال 3-0، بينما خسر من الأخير بهدف دون رد، وتعثر أمام صن داونز مرتين، أولهما بالتعادل 2-2 على ملعبه ثم الخسارة 2-5 في جنوب إفريقيا،كورة أونلاين مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم يلا شوت | بث مباشر يلا لايف مباراة الاهلي والوداد 4-6-2023.

كورة أونلاين مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد

بينما تذاع مباراة الاهلي والوداد بث مباشر اليوم، عبر قناة بي إن سبورت 4، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال افريقيا موسم 2023، ويمكنك مشاهدة بث مباراة الاهلى والوداد في دوري ابطال افريقيا 2023.

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تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة "تايم سبورتس Time sports" التردد الأرضي.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة وبث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر موقع "كورة بلس"، في الرابط التالي: "مباراة الأهلي والوداد".

تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضية

تردد قناة اون سبورت 2023

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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تشكيل الأهلى ضد الوداد المغربي

كورة 365 koraa، الاسطورة livehd7 بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد بث مباشر دون تقطيع يظهر تشكيل فريق الأهلى كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

اما خط الدفاع يضم: على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

وياتى خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد قندوسي.

ببنما خط الهجوم يكون: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

تشكيل الوداد المغربي ضد الأهلي

وعلى الجانب الأخر، استقر الجهاز الفني لفريق الوداد المغربي، أن يكون تشكيل فريق الوداد أمام الأهلي في لقاء اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

الدفاع: أيوب عملود- يحيى عطية الله- أمين فرحان- أرسين زولا.

الوسط: يحيي جبران- رضا الجعدي- أيمن الحسوني.

الهجوم: محمد اوناجم- سيف الدين بوهرة- سامبو جونيور

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بطاقة مباراة الأهلي ضد الوداد