كورة أونلاين مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم يلا شوت | بث مباشر يلا لايف مباراة الاهلي والوداد 4-6-2023

كورة أونلاين مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم يلا شوت | بث مباشر يلا لايف مباراة الاهلي والوداد 4-6-2023

بث مباشر
كورة أونلاين مشاهدة
كورة أونلاين مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي

كورة أونلاين مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم يلا شوت | بث مباشر يلا لايف مباراة الاهلي والوداد 4-6-2023 Ahly vs Wydad،يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر على موقع يلا شوت، وذلك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، الذي يُقام مساء اليوم الأحد الموافق 4 يونيو. وقد تأهل الأهلي بعد فوزه على الترجي التونسي بأربعة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين "ذهاب وإياب"، فيما تغلب الوداد البيضاوي على فريق صن داونز الجنوب أفريقي بعد التعادل السلبي بفارق عدد النقاط.

ويمكنك الاطلاع على رابط بث مباشر للمباراة على موقع يلا شوت دون تقطيع، وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كورة أونلاين مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم يلا شوت | بث مباشر يلا لايف مباراة الاهلي والوداد 4-6-2023

تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والوداد بث مباشر اليوم، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت موريتانيا،7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب،8 مساء بتوقيت ليبيا والسودان،9 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال،10 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابًا وإيابًا 1-0 و3-0.وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وحل وصيفًا ليتأهل إلى دور الثمانية.وفاز الأهلي على القطن 3-0 و4-0 وعلى الهلال 3-0، بينما خسر من الأخير بهدف دون رد، وتعثر أمام صن داونز مرتين، أولهما بالتعادل 2-2 على ملعبه ثم الخسارة 2-5 في جنوب إفريقيا،كورة أونلاين مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم يلا شوت | بث مباشر يلا لايف مباراة الاهلي والوداد 4-6-2023.

كورة أونلاين مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد

بينما تذاع مباراة الاهلي والوداد بث مباشر اليوم، عبر قناة بي إن سبورت 4، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال افريقيا موسم 2023، ويمكنك مشاهدة بث مباراة الاهلى والوداد في دوري ابطال افريقيا 2023.

لـــمشاهدة مباراة الأهلي والوداد الآن ((اضغط هنا))

تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة "تايم سبورتس Time sports" التردد الأرضي.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة وبث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر موقع "كورة بلس"، في الرابط التالي: "مباراة الأهلي والوداد".

تردد قناة تايم سبورت time sport  الأرضية 

تردد قناة اون سبورت 2023

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

لـــمشاهدة مباراة الأهلي والوداد الآن ((اضغط هنا))

تشكيل الأهلى ضد الوداد المغربي

كورة 365 koraa، الاسطورة livehd7 بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد بث مباشر دون تقطيع يظهر تشكيل فريق الأهلى كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

اما خط الدفاع يضم: على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

وياتى خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد قندوسي.

ببنما خط الهجوم يكون: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

تشكيل الوداد المغربي ضد الأهلي

وعلى الجانب الأخر، استقر الجهاز الفني لفريق الوداد المغربي، أن يكون تشكيل فريق الوداد أمام الأهلي في لقاء اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

الدفاع: أيوب عملود- يحيى عطية الله- أمين فرحان- أرسين زولا.

الوسط: يحيي جبران- رضا الجعدي- أيمن الحسوني.

الهجوم: محمد اوناجم- سيف الدين بوهرة- سامبو جونيور

لـــمشاهدة مباراة الأهلي والوداد الآن ((اضغط هنا))

بطاقة مباراة الأهلي ضد الوداد

البطولةدوري أبطال إفريقيا
الجولةالنهائي “ذهاب”
موعد المباراة04-06-2023
توقيت المباراة09:00 مساءا بتوقيت مصر
القناة الناقلهبي ان سبورت4
معلق المبارهعصام الشوالي
ملعب المباراةاستاد القاهرة الدولي
الأهلي الوداد الاهلي ضد الوداد الاهلي المصري مشاهدة مباراة الاهلي اليوم دوري أبطال أفريقيا دوري ابطال افريقيا للمحترفين دوري الأبطال 2023 هدف الاهلي اليوم تشكيل الأهلي تشكيل الوداد بي ان سبورت 4 Al Ahly vs Al Wydad بث مباشر Ahly vs Wydad تطبيق شاهد القنوات الناقلة القنوات المفتوحة أهداف مباراة الأهلي والوداد الوداد دوري ابطال افريقيا دوري أبطال أفريقيا بث مباشر الاهلي الأهلي أمام الوداد الأهلي دوري أبطال أفريقيا الأهلي ضد الوداد مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الاهلي والوداد الأهلي والوداد بث مباشر الأهلي والوداد مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي والوداد بث مباشر مباراة الأهلي والوداد تشكيل الأهلي أمام الوداد ماتش الأهلي والوداد مباراة الأهلي أمام الوداد مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد مباراة الاهلي مباشر مباراة الاهلي والوداد مباراة الأهلي والوداد بث مباشر مشاهدة الأهلي والوداد بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشاهدة مباراة الأهلى والوداد مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر مواجهات الأهلي والوداد موعد مباراة الأهلي والوداد
Elfagr.org

مواد متعلقة

رابط بث مباراة مباراة الاهلي والوداد اليوم الأحد 4-6-2023 ياسين تي في || yαssɪи τv

الأكثر قراءة

ظهـرت الآن.. حصرياً نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف الترم الثاني 2023 «بالاسم ورقم الجلوس» عبر بوابة الفجر وأسماء الأوئل

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية السويس 2023 [بوابة الفجر]

( حصري الآن ) .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف الترم الثاني 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن رسميا.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة السويس 2023 الشهادة الإعدادية الترم الثاني

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر .. بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس أطلع الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2023 بالإسم

حصريا نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات عبر بوابة الفجر (ادخل هنا اعرف نتيجتك دلوقتي حالا)

بالاسم.. الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2023 الشهادة الإعدادية الترم الثاني عبر بوابة الفجر