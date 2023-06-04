بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا | يلا شوت ، نحن على أعتاب مواجهة مهمة وحاسمة في دوري أبطال إفريقيا، بين فريقين كبيرين هما الأهلي المصري والوداد المغربي. ويتوقع أن يكون اللقاء صراعًا شرسًا بين الفريقين على اللقب الغالي، حيث يسعى الأهلي للفوز والتتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بينما يريد الوداد المغربي إثبات قوته وتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وستكون المباراة الأولى في مصر، وتتطلع الجماهير الحمراء إلى دعم فريقها بكل قوة، في حين يأمل الوداد المغربي في تحقيق نتيجة إيجابية في مصر لتسهيل الأمور قبل المباراة الثانية في المغرب.

ونتمنى أن تكون المباراة إثراءً للكرة الإفريقية، وأن تتمتع بالندية واللعب الجميل من الفريقين، ونتمنى التوفيق للجانبين في هذه المواجهة الحاسمة.

التشكيل المتوقع للأهلي

تتعلق المعلومات بمجموعة من المتغيرات المهمة بشكل كبير لجماهير النادي الأهلي، حيث يبدو أن الحارس الأول للفريق، محمد الشناوي، قد تم استبعاده من التشكيلة الأساسية لمباراة الذهاب. ورغم أن اللاعب كان جاهزًا للمشاركة في المباراة، إلا أن المدير الفني للفريق، كولر، اختار عدم الاعتماد عليه في هذه المرحلة، حيث أبدى استعداده للدفع به في مباراة العودة بدلًا من ذلك. وبناءً على ذلك، يتوقع أن يتولى المهمة حارس الأهلي، مصطفى شوبير، بنسبة 99% في المباراة المذكورة.

الحارس: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: اللاعب على معلول، اللاعب محمد عبدالمنعم، اللاعب ياسر إبراهيم، اللاعب محمد هاني.

في خط الوسط: اللاعب أليو ديانج، اللاعب عمرو السولية، اللاعب مروان عطية.

في خط الهجوم: اللاعب حسين الشحات، اللاعب محمود كهربا، اللاعب بيرسي تاو.

التشكيل المتوقع للوداد

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لنادي الوداد بالتشكيل التالي في مباراة الوداد والأهلي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.

الحارس: يوسف المطيع

في خط الدفاع: اللاعب يحيى عطية الله، اللاعب أرسين زولا، اللاعب أمين أبو الفتح، اللاعب أيوب العملود.

في خط الوسط: اللاعب رضا الجعدي، اللاعب يحيى جبران، اللاعب عبد الله حيمود.

في خط الهجوم: اللاعب زهير المترجي، اللاعب بولي سامبو، اللاعب محمد أوناجم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

تُنقل جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات “BEIN SPORTS” بصورة حصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بدايةً من المباراة الأولى حتى المباراة النهائية.

مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 تشاهدها عبر قناة “BEIN SPORTS HD 4” المخصصة لنقل البطولات الأفريقية المختلفة.

بإمكان جماهير الأهلي متابعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

تردد قناة أون تايم سبورتس الأرضي

التردد 10853 الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي

ستلعب المباراة يوم الأحد الموافق 4/6/2023 على ملعب القاهرة الدولي، ستلعب المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7 بتوقيت المغرب.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي

يتواجه الفريقان العملاقان في القارة السمراء، الأهلي والوداد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق اللقب الغالي.

تتميز هذه المواجهة عن النهائي السابق بنظام الذهاب والإياب، مما يجعل الأهلي يسعى للاستفادة من مباراة الذهاب في القاهرة لتحقيق الانتصار والانتقام من الوداد قبل المواجهة الثانية في الدار البيضاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

لكن الطريق إلى النهائي كان صعبًا بالنسبة للأهلي، حيث تأهل لدور المجموعات بصعوبة وتمكن من التأهل للدور النهائي بعد الفوز على الرجاء الرياضي والترجي التونسي.

أما الوداد فقد قدم أداءً مميزًا في الفترة الأخيرة، حيث فاز بالعديد من المباريات في البطولة المحلية وتأهل للنهائي بعد تخطي العديد من الفرق القوية في الأدوار الإقصائية.

ويتطلع الفريقان إلى تقديم أداءٍ قوي في هذه المواجهة الحاسمة، حيث يسعى الأهلي للثأر من الوداد وحصد اللقب، فيما يريد الوداد الدفاع عن لقبه وتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.