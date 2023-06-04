بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلى والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 ( يلا شوت )

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلى والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 ( يلا شوت )

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مباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا 2023

ويستعرض «بوابة الفجر «خلال السطور التالية، بث مباشر الآن مباراة الأهلى والوداد، وموعد مباراة الأهلي والوداد، والقنوات المجانية الناقلة، إضافة إلى التشكيل المتوقع، والتي جاءت بنحو:

موعد مباراة الأهلى اليوم أمام الوداد المغربى

تقام مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي اليوم الأحد 4 يونيو عند الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة 8:00 مساء بتوقيت المغرب وتونس، وهو الموافق 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والبحرين وقطر، والساعة 10:00 مساء بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

تقوم قناة بي إن سبورتس بنقل مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي الأحد 4 يونيو 2023 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، حيث تمتلك القناة القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، من خلال اللينك التالي (اضغط هنا)

ويتم نقل المباراة بين الأهلي والوداد المغربي عبر قناة بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4

تردد قناة بي إن سبورتس 4 إتش دي الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد المغربي

التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 2750

معدّل تصحيح الخطأ 2/

إشارة ارسال البث DVB-S2

معلق مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

يقوم المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد المغربي

ويستعرض «بوابة الفجر» في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب السويسري مارسيل كولر لمواجهة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

بدأ العد التنازلى لانطلاق مباراة الأهلى والوداد المغربى فى "ذهاب" نهائي دورى أبطال إفريقيا، والتى تجمع الفريقين باستاد القاهرة فى التاسعة مساء اليوم.

ويجمع فريق الأهلى عدة جنسيات مختلفة، فى ظل وجود أكثر من لاعب محترف بصفوف الفريق، والتى تصل إلى 6 جنسيات مختلفة، منها التونسية، والجزائرية، والجنوب أفريقية، والبرازيلية، والسويسرية.

سويسرا.. يحمل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الجنسية السويسرية.

تونس.. الثنائى على معلول ومحمد الضاوى كريستو(خارج القائمة) يمثلان الحنسية التونسية فى صفوف الأهلى

مالى.. الدبابة أليو ديانج يحمل الجنسية المالية

الجزائر.. أحمد قندوسى لاعب الفريق يحمل الجنسية الجزائرية

البرازيل... يحمل برونو سافيو لاعب الأهلى يحمل الجنسية البرازيلية (خارج القائمة)

جنوب إفريقيا.. بيرسى تاو لاعب الفريق الأحمر يحمل الجنسية الجنوب أفريقية

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال إفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982، و1987، و2001، و2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992، 2017، 2022.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.