مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم 04-06-2023 في دوري ابطال افريقيا

رابط مباشر URL الشـوط الثاني .. مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم 04-06-2023 في دوري ابطال افريقيا ، مشاهدة بطولة دوري ابطال افريقيا والتي تقام لعام 2023 وسيقام اليوم اللقاء المنتظر ومباراة التي تجمع بين نادي الاهلي المصري ضد نادي الوداد al-ahly-vs-wydad-ac في مواجهه ينتظرها العالم مساء اليوم الاحد، يحتضن ملعب "القاهرة الدولي" مباراه من العيار الثقيل، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا، يدخل نادي الاهلي هذه المباراه وهو يسعى لتحقيق نتيجه ايجابية ويدخل هاذه المباراة وهو بمعنويات عاليه بعد الاداء الجيد والفوز بكاس السوبر هذه الموسم ويريد تحقيق فوز معنوي من اجل الذهاب إلى المغرب وهو متقدم بنتجية، بعد اداء مميز من نادي الاهلي في المباريات الماضيه وسيسعى نادي الاهلي لحصد الفوز بعد نتائج جيده في الدوري المصري وهو يتحل المركز الأول في الدوري المصري، كون الفريق يعيش افضل فتراته ويمر بوضع جيد ويريد ان تكون هاذي المباراة الخطوة الأولى من كسب اللقب وسيحاول اليوم جاهدًا تقديم أداء مرضي لجماهيرة والفوز كونها مباراة لا تقبل القسمة على إثنين،يدخل نادي الوداد هذة المباراة وهو عازم على تحقيق نتيجة إيجابية ومحاولة الإطاحة بنادي الاهلي ويريد الانتصار وتحقيق الفوز من اجل وضع يد على الكاس الغالية ويريد ان يقترب اكثر من اللقب، فالفريق يلعب بكل تركيز وإستغلال مهارة لاعبيه في الهجمات المعاكسة وذلك لمباغتة فريق الاهلي وتحقيق الإنتصار ومحاولة حصد هذا الانتصار، فلملعب سيكون ممتلئ وأجواء إستثنائيه في هذا الحدث الكبير.بث مباشر مباراة الاهلي والوداد kooragoal.

مباراة الاهلي والوداد كورة جول

يدخل نادي الوداد هذه المباراة وهو يحبث عن انتصار على خارج ارضية ملعبة امام نادي الاهلي ويريد تحقيق الانتصار على خصم صعب ويحتاج للفوز أو التعادل من اجل تسهيل المهمة في مباراة الاياب، ويسعى نادي الوداد لرفع معنوياته ومواصلة نتائجه الجيده في هذا الموسم ومحاولة تحقيق هذا الفوز بعد اداء مميز في الادوار السابقة، وسيسعى نادي الوداد اليوم للفوز في هذه المواجهه وتكرار ما حدث في الموسم الماضي وخطف الأنظار من امام نادي الاهلي الذي يعيش افضل مواسمه، وكان نادي الوداد قد خاض آخر مباراة له ضد نادي المغرب التطواني في الجولة الماضية من بطولة الدوري المغربي والتي انتهت بفوز الوداد بهدفين دون مقابل ،بث مباشر مباراة الوداد اليوم.

موعد مباراة الاهلي والوداد كورة لايف

ويدخل نادي الاهلي المباراة وهو عازم على تحقيق الانتصار وتعتبر هاذي المباراة فرصه للنادي المصري للخروج بنتيجهة جيدة على أرضية ملعبة وبين جماهيرة يحتاج نادي الاهلي للفوز على الاهلي من اجل وضع يد على اللقب ويسعى النادي المصري للفوز نادي الوداد بعد متسويات رائعة ومن اجل انتصار كون الفوز سوف يعيد الثقه للنادي والاعبين، في مباراة تبدو متساويه على الورق بين الفريقين والمتوقع أن تكون مواجهه صعبه على كلا الطرفين، ويدخل النادي الاهلي هذه المباراه في تجربه صعبه مع نادي الوداد في هذه البطولة وسيحاول تحقيق الإنتصار هو أيضًا من اجل العوده إلى سكه الانتصارات ومن اجل الاقتراب اكثر من اللقب الغالي، وكانت آخر مباراه لنادي الاهلي ضد نادي سيراميكا كليوباترا لحساب الجولة الماضية في بطولة الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل، مباراة الأهلي والوداد koora live.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

توقيت مباراة الاهلي والوداد والقناة الناقلة

9:00 مساءًا بتوقيت السعودية

8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

وبالنسبه للقناة الناقله للمباراة فقد تم إختيار قنوات بي ان سبورت لبث المباراه

تشكيله نادي الاهلي المتوقعة

فسوف تضم في حراسة المرمى:شوبير.

وفي خط الدفاع:هاني،عبد المنعم،ربيعة،معلول.

وفي خط الوسط:افقشه،عطيه،السوليه،عبد القادر.

وفي خط الهجوم:تاو،كهربا.

تشكيلة نادي الوداد المتوقعة

سوف تضم في حراسة المرمى:مطيع.

وفي خط الدفاع:العلمود،زولا،ابوالفتح،عطية الله.

وفي خط الوسط:جبران،جعدي،داوودي.

وفي خط الهجوم:اوناجم،سامبو،المترجي.

واجه الأهلي صعوبات كثيرة في مشواره بدوري أبطال إفريقيا، حيث تأهل لدور المجموعات بعد فوزه على الاتحاد المنستيري في دور الـ32، وبعد ذلك تصدر مجموعته بصعوبة بعد فوزه على الهلال السوداني في الجولة الأخيرة.

في دور الإقصائيات، تغلب الأهلي على الرجاء الرياضي في دور الربع النهائي، ثم على الترجي التونسي في نصف النهائي ليصل إلى المباراة النهائية.

ويستعد الأهلي الذي يمتلك 10 ألقاب بدوري أبطال إفريقيا بشكل قوي وبمعنويات مرتفعة، حيث يسعى للفوز للثأر من الوداد قبل المباراة الإياب. وعلى الجانب الآخر، يمر الوداد بأداء جيد في الفترة الأخيرة، حيث تصدر ترتيب مجموعته في دور المجموعات وتأهل بصعوبة في الأدوار الإقصائية بعد فوزه على سيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب الأفريقي.

ويعتبر هذا اللقاء مهمًا جدًا لكلي الفريقين، حيث يسعى الأهلي للفوز وتحقيق اللقب، بينما يحاول الوداد الفوز لتعويض خسارته في المباراة النهائية السابقة.

يلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا على نظام الذهاب والإياب، حيث يتم جمع نتائج المباراتين معًا، وفي حالة التعادل يتم لعب شوطين إضافيين، وإذا استمر التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر كورة لايف

يشكل لقاء الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا تكرارًا لمواجهتهما في الموسم السابق، حيث تعرض الأهلي للخسارة أمام الوداد الذي احتفظ باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.