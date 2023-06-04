يلا شوت .. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم .. YALLASHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد الموافق 4-6-2023.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الوداد المغربي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضة قبل أن يخوض مباراة العودة على ملعب الوداد المغربي، من أجل تسهيل مهمته خارج لأرض لحصد اللقب الـ11 في تاريخه.

ويشهد التشكيل المتوقع العديد من المفاجأت على صعيد حراسة المرمى بعد غاب الشناوي وأحتمالية استبعاد على لطفي من التشكيل الاساسي بعدما خاض عدد من التدريبات بشكل قليل.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد المغربي كالتالي..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية - بيرسي تاو - حسين الشحات.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية عقب الفوز على الترجي التونسي ذهابًا وإيابًا برباعية نظيفة، وذلك بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز ذهابًا على ملعب حمدي العقربي برادس بثلاثية نظيفة، ثم كرر الفوز في مباراة الإياب التي أقيمت على أرضية ستاد القاهرة الدولي بهدف نظيف.

بينما تأهل الوداد بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، بعد التعال ذهابًا في الدار البيضاء سلبيًا، والتعادل الإيجابي في مباراة الإياب بهدفين لكل فريق، ليتأهل الفريق المغربي إلى نهائي البطولة رفقة المارد الأحمر.

بث مباشر مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا

ويضرب نادي الأهلي موعدا مثيرا مع نظيره الوداد المغربي في تمام التاسعة مساءً، اليوم الأحد الموافق، 4 يونيو المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقبل اللقاء بساعة سيكون هناك استوديو تحليلي يضم نخبة من كبار المحللين في الوطن العربي.