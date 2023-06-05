"الصحة" توضح مضاعفات الإصابة بعدوى فيروس الالتهاب الكبدي B (تفاصيل)

أخبار مصر
شعار وزارة الصحة
شعار وزارة الصحة

أوضحت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضاعفات الإصابة بعدوى فيروس الالتهاب الكبدي B.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي B، يمكن أن تؤدي لمضاعفات خطيرة، ومن ضمنها التالي:

- تليف الكبد

- سرطان الكبد

- فشل الكبد

- أمراض الكلى

- التهاب الأوعية الدموية

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على مرضى الالتهاب الكبدي، ضرورة زيارة أقرب وحدة صحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعناية بصحة الأم والجنين.

وزارة الصحة والسكان فيروس الالتهاب الكبدي B وزارة الصحة أخبار مصر
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