اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية "داعش حلوان" الإرهابية

حوادث
بعض المتهمين في قضية
بعض المتهمين في قضية خلية داعش حلوان

تعقد الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، جلسة محاكمة متهمين بـ خلية داعش حلوان، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة لاستماع مرافعة دفاع المتهمين.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين.

ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم أ. أ، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.

أخبار مصر اخبار الحوادث قضايا الارهاب الإخوان خلية داعش حلوان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ظهرت رسمياً.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم

ظهـرت الآن.. حصرياً نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف الترم الثاني 2023 «بالاسم ورقم الجلوس» عبر بوابة الفجر وأسماء الأوئل

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر .. بالاسم ورقم الجلوس

أهداف ونتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

( حصري الآن ) .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف الترم الثاني 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر

بالاسم.. الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2023 الشهادة الإعدادية الترم الثاني عبر بوابة الفجر

بوابة التعليم الأساسي رابط مباشر.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر «الشرقية - المنيا - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الفيوم - الغربية»

حصريا نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات عبر بوابة الفجر (ادخل هنا اعرف نتيجتك دلوقتي حالا)