بعد مشاركتها المتميزة بمعرض  "Motorsports hub"

"كونتكت" تعلن عن إطلاق برنامج تمويل الدرجات النارية بتمويل يصل إلى 2 مليون جنيه

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إطلاق برنامج تمويل
إطلاق برنامج تمويل الدرجات النارية

 

أعلنت شركة "كونتكت للتمويل"، إحدى شركات" مجموعة كونتكت المالية القابضة "الرائدة في مجال الخدمات المالية الغير مصرفية، عن إطلاق منتج تقسيط الدراجات النارية، ويأتي هذا البرنامج كجزء من خطة الشركة وسعيها المستمر لتقديم مجموعة واسعة من خدمات التمويل الاستهلاكي، حيث أن امتلاك الدراجة النارية يمكن أن يوفر تجربة رائعة من المغامرة والحرية في الحركة، ويمكن أيضًا أن يكون وسَيلة مريحة وفعالة من حيث التكلفة للتنقل بالمدن والمناطق المختلفة مع الإحساس بروح المغامرة والانطلاق والاستمتاع بالتجربة.

وجاء إطلاق المنتج الجديد بالتزامن مع المشاركة المتميزة لـ " كونتكت " في معرض" Motorsports hub " السنوي الجمعة الماضي والذي يعد أحد أهم تجمعات ملاك ومحبي الدرجات النارية في مصر، وشهد حضور "كونتكت" في Motorsport hub" " إقبالًا كبيرًا من الحضور الذين أبدوا إعجابهم الشديد بما تقدمه الشركة من منتجات وتسهيلات لكل محبي ركوب الدراجات النارية في مصر.

وكشفت " كونتكت " في بيان لها أن برنامج تمويل الدراجات النارية يتيح لجميع العملاء تقسيط كافة أنواع ( الدراجات النارية الجديدة أو المستعملة وكذلك الدراجات الكهربائية،السكوتر الكهربائي، وسيارات الجولف ، والبيتش باجي وجميع معدات رياضة ركوب الدراجات النارية).

وأشارت " كونتكت " في بيانها أن البرنامج يقدم للعملاء فرصة الحصول على تمويل يصل قيمته إلى 2 مليون جنية على فترات سداد تصل إلى 5 سنوات دون الحاجة إلى التأمين الإجباري، وتمويل جميع أنواع الدرجات النارية بإجراءات سهلة وسريعة وخطط سداد مرنة تناسب جميع الاحتياجات وبأسعار فائدة منافسة وتسهيلات في السداد مع خدمة العملاء المميزة التي تشتهر بها الشركة.

وأوضح تامر سمير، العضو المنتدب لشركة " كونتكت للتمويل "، أن الشركة صممت برنامج تقسيط الدراجات النارية لتلبية الحاجة المتزايدة للاستمتاع بأجواء المغامرة والرفاهية وكذلك الاستمتاع بالتحرك بسهولة، مؤكدًا،علي أن شروط وإجراءات التقسيط تتميز بالسهولة والمرونة لجميع العملاء الذين يبحثون عن الانفراد والتميز والانطلاق، في ظل تزايد الطلب على الدراجات النارية والاتجاه إلى تحسين الخدمات المالية المتاحة للعملاء.

وتابع العضو المنتدب لـ "كونتكت للتمويل "متحمسون جدًا للعمل مع عملائنا وتوفير الحلول المالية المناسبة لهم، ونتوقع ردود فعل إيجابية من مجتمع الدراجات النارية المصري بشأن هذا المنتج الجديد."


ومن جانبه قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة كونتكت المالية القابضة ": وضعنا عددًا من الأهداف وعازمين على تحقيقها منذ بداية العام ومن أهمها، مواصلة النمو في كافة القطاعات التي تؤكد على قوة ومكانة المجموعة  في سوق التمويل المصري خصوصًا في مجال التمويل الاستهلاكي.

وأضاف زعتر: أن "كونتكت" أطلقت مؤخرًا منتج تمويل المركبات المائية وبإطلاق منتج تمويل الدرجات النارية استطعنا أن نحقق جزء من أهدافنا لتوسيع وتطوير خدماتنا لتلبية احتياجات جميع الفئات، مشيرًا إلي أن هذا يعكس القيم الأساسية التي نؤمن بها وهي السهولة، والمصداقية والنزاهة، والعميل أولًا".

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"كونتكت": نستعد لإطلاق منتجا جديدا لتمويل الدراجات النارية

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