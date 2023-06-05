“الآن” نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشرقية 2023 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الإلكتروني والفجر

“الآن” نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشرقية 2023 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الإلكتروني

يترقب الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية إعلان نتيجة الامتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية عبر موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة، ومدارس المحافظة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم في الشرقية أنه يتم اعتماد الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي عبر الموقع الرسمي للمديرية، ولذلك نقدم لكم رابط استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية الترم الثاني 2023 عبر موقعنا.

ويتمنى الجميع أن تكون النتائج إيجابية وتعكس جهود الطلاب والمعلمين في المحافظة، وأن تساعد في تحديد مسار الطلاب في المراحل التعليمية المقبلة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشرقية 2023

بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، بدأت أعمال التصحيح والمراجعة لنتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر الإنترنت باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم. ويفتح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم باب الاستعلام، عن النتائج بعد انتهاء أعمال التصحيح، ويتم نشر النتائج على الموقع على الفور، ويفصلنا الآن ساعات قليلة فقط عن موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2023 بمحافظة الشرقية، ويتم توفير رابط مباشر للاستعلام عن النتائج على الموقع الرسمي للوزارة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023.

خلال الساعات القليلة القادمة عقب اعتماد المحافظ لنتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية.

كما أتاحت مديرية التربية والتعليم رابط للحصول على النتيجة فور الإعلان عنها.

للتيسير على أبنائنا الطلاب وسرعة حصول كل طالب على نتيجته.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 الشرقية

تترقب جميع الطلاب في محافظة الشرقية الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني من العام الدراسي 2022-2023، خاصةً بعد ظهور نتائج بعض المحافظات، ويحرص الجميع على الحصول على رابط النتيجة بأسرع وقت ممكن.

وبإمكان الطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني بمحافظة الشرقية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة مديربة التربية والتعليم محافظة الشرقية الإلكترونية.

اختيار الخدمات.

وبعدها اختيار خدمات البوابة.

وتحديد نتائج الامتحانات.

كما يجب اختيار الإدارة المقيد بها الطالب.

بينما يجب كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لنتائج الامتحانات. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج عبر موقع المديرية الرسمي (sharkia.edu.eg) وعلى لوحات الإعلانات بالمدارس.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور هذا الإعلان بفارغ الصبر، حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية من الأحداث التعليمية الهامة في محافظة الشرقية، ويتمنى الجميع أن تكون النتائج إيجابية وتعكس جهود الطلاب والمعلمين في المحافظة، وتساعد في تحديد مسار الطلاب في المراحل التعليمية المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، خلال الساعات القليلة القادمة. وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل المحافظ.

ويشعر الطلاب وأولياء الأمور بالحماس والترقب لمعرفة النتيجة، ويتمنون أن تكون إيجابية وتعكس جهود الطلاب والمعلمين في المحافظة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة، وعلى لوحات الإعلانات بالمدارس.

ونأمل أن تكون هذه النتيجة بمثابة حافز إضافي للطلاب لتحقيق المزيد من النجاحات في المراحل التعليمية المقبلة، وأن تساعد في تحديد مسارهم المهني والأكاديمي المستقبلي.