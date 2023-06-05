حصريا عبر (بوابة الفجر) نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية .. الآن باسم ورقم الجلوس على الموقع

حصريا عبر (بوابة الفجر) نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية.. الآن باسم ورقم الجلوس على الموقع، من المتوقع أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2023 في محافظة الغربية خلال منتصف الأسبوع بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ومن المتاح الحصول على النتيجة بعد اعتمادها. يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة الغربية عن طريق زيارة الموقع الرسمي للمحافظة على الإنترنت، ويمكنهم أيضًا الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس الخاص بهم، حيث سيتم عرض نتيجتهم بالدرجات.

ويمكن الوصول إلى رابط استعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2023 في محافظة الغربية عبر الموقع الرسمي للمحافظة، وسيتم توفير جميع التفاصيل اللازمة حول عملية الاستعلام عن النتائج. يجب على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الإعلانات الرسمية حول نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، واتباع الإجراءات الموضحة عند الدخول على الرابط المخصص للاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية.. الآن باسم ورقم الجلوس

ينتظر أكثر من 90 ألف طالب وطالبة بفارغ الصبر ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2023 في محافظة الغربية، بعد أن خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 657 لجنة موزعة على مستوى المحافظة. ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الإعدادية في الغربية خلال ساعات قليلة، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح التي بدأت فور انتهاء الطلاب من الاختبارات يوم الخميس الماضي.

ولم ترد أي شكاوى حول صعوبة الامتحانات، ويؤكد ذلك على استعداد الطلاب والطالبات للامتحانات والتزامهم بالدراسة طوال العام الدراسي. ومن المتوقع أن يكون المنافسة قوية بين الطلاب والطالبات على أفضل النتائج، وسيكون هذا الإنجاز محط فخر لهم ولعائلاتهم وللمدارس التي درسوا بها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2023

بينما يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2023 الفصل الدراسي الثاني فور اعتمادها لكافة الإدارات المنتشرة في المحافظة وهي ما يلــــي:

طنطا حي أول وثاني ومركز طنطا.

كفر الزيات.

قطور.

السنطة.

سمنود.

المحلة الكبرى حي أول وحي ثاني.

زفتى.

بسيون.

كما تم توزيع الدرجات كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة.

أما اللغة الإنجليزية 60 درجة.

والدرسات الإجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

والعلوم 40 درجة.

المجموع الكلي 280 درجة.

موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية

للحصول على نتيجة جميع مواد الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022/2023 لمحافظة الغربية يتم من خلال الرابط الذي يتم الإعلان عنه لمعرفة النتيجة برقم الجلوس، بعد الدخول على الموقع الرسمي لبوابة التعليم في الغربية.

الخطوة الأولى: الدخول هنـــــا على الموقع الخاص ببوابة التعليم في محافظة الغربية

الخطوة الثانية: تظهر كلمة «الخدمات الإلكترونية» على الموقع اضغط عليها.

الخطوة الثالثة: قم باختيار نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية 2023.

الخطوة الرابعة: سجل رقم الجلوس امتحانات الترم الثاني الخاص بالطالب أو الطالبة.

الخطوة الخامسة: الضغط «النتيجة النهائية» لتظهر جميع درجات مواد الطالب بالنسبة المئوية.

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