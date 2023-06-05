‘‘ الآن ‘‘ نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 ترم ثاني الشهادة الإعدادية الغربية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

‘‘ الآن ‘‘ نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 ترم ثاني الشهادة الإعدادية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 ترم ثاني الشهادة الإعدادية ، ينتظر أكثر من 90 ألف طالب وطالبة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2023 بمحافظة الغربية، حيث تم توزيع الامتحانات على 657 لجنة في مختلف مناطق المحافظة، وسيتم اعتماد نتيجة الإعدادية بالغربية خلال ساعات قليلة، بعد انتهاء عملية التصحيح التي بدأت فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات الأسبوع الماضي، ولم ترد أي شكاوى حول صعوبة الامتحانات، مما يشير إلى جودة الإعداد الأكاديمي الذي حصل عليه الطلاب والتحضير الجيد الذي قاموا به قبل الامتحانات.

البوابة الإلكترونية محافظة الغربية

من المتوقع أن تُعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الغربية للعام 2023 خلال منتصف هذا الأسبوع، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وعند اعتماد النتائج، سيتم نشرها على الموقع الرسمي لمحافظة الغربية، ويُمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة عن طريق إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه في الرابط المخصص للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الغربية 2023.

يتم عرض نتيجة الطالب بالدرجات التي حصل عليها في كل مادة، ويمكن للطلاب الناجحين استخراج شهاداتهم الرسمية من المدرسة التي يدرسون بها. ونحن نتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في مستقبلهم الأكاديمي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2023

بينما يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2023 الفصل الدراسي الثاني فور اعتمادها لكافة الإدارات المنتشرة في المحافظة وهي ما يلــــي:

طنطا حي أول وثاني ومركز طنطا.

كفر الزيات.

قطور.

السنطة.

سمنود.

المحلة الكبرى حي أول وحي ثاني.

زفتى.

بسيون.

كما تم توزيع الدرجات كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة.

أما اللغة الإنجليزية 60 درجة.

والدرسات الإجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

والعلوم 40 درجة.

المجموع الكلي 280 درجة.

رابط الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه 2023 الترم التاني

ونوفر لكم الآن حطوات الاستعلام عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الغربية 2023 الترم الثاني، لكي يتعرف كل الطلاب على طريقة الحصول على النتيجة، والتي جاءت على النحو التالــــــي:

الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بالغربية.

إدخال رقم جلوس الطالب.

واختيار الفصل الدراسي الثاني.

الضغط على زر عرض النتيجة.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربيةعلى جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي الشرقية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه الشرقية، الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربيةpdf، نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربية2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه الشرقية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية الغربيةبالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية».