رابط سريع .. نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 بالاسم عبر البوابة الالكترونية

يقترب موعد الكشف نسب النجاح في نتائج الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2023 في محافظة المنيا، حيث أعلنت المحافظة عن استلامها كشوفات نتائج الصف الثالث الإعدادي من جميع الإدارات التعليمية في المحافظة، وجاري الآن تجميع القوائم النهائية للطلاب والطالبات الأوائل في النتائج. ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتائج قريبًا، وسيتم فتح باب التظلمات على النتائج بعد عرضها في المدارس لمدة يومين، ويمكن تقديم التظلمات لمدة 15 يومًا، وتعكس هذه الخطوة التزام المحافظة بتوفير البيئة الأمثل للطلاب وتعزيز جودة التعليم في المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023

من المتوقع أن تُعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنيا للعام 2023 قريبًا، حيث أنتهت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من عمليات التصحيح والكنترول، وتم تجهيز قائمة الطلاب الأوائل في المحافظة. وبمجرد اعتماد النتائج من قبل محافظ المنيا، سيتم نشرها على البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة المنيا minia.gov.eg، وسيتمكن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من الحصول على نتائجهم عن طريق إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه.

وستتضمن النتيجة الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة، وسيتم إعلان نسبة النجاح لنتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا. وبعد الحصول على النتيجة، يمكن للطلاب الناجحين الحصول على شهاداتهم الرسمية من مدارسهم. ونتمنى لجميع طلاب وطالبات المنيا التوفيق والنجاح في مستقبلهم الأكاديمي.

نتائج الصف الثالث الإعدادي بالمنيا 2023

يتوقع أن تحقق نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا للعام 2023 نسبة نجاح عالية، حيث من المتوقع أن تتجاوز 85٪. ويأتي هذا الارتفاع في النسبة بعد أن أظهرت العينة العشوائية للتصحيح ارتفاعًا في عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية في جميع المواد الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للعام 2023 هو 280 درجة، ويتم تقسيمها على النحو التالي:

مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة.

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعيه 40 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا نتائج الاعداديه 2023

يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا فور اعتمادها:

زيارة موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا.

الدخول على الخدمات التعليمية.

النقر على أيقونة نتيجة الامتحانات.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا.

كتابة رقم الجلوس.

ادخال رقم الجلوس.

النقر على زر عرض النتيجة.

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