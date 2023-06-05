الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني 2023.. رابط وخطوات الاستعلام

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني.. ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا بفارغ الصبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2023، حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة المنيا، وسيتم نشر النتيجة على البوابة بمجرد اعتمادها من قبل المسؤولين المختصين. ويتضمن النتيجة الدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المواد الدراسية، ويمكن للطلاب الناجحين الحصول على شهاداتهم الرسمية من مدارسهم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

تُنشر مواقع الأخبار والصحف الإلكترونية، مثل "بوابة الفجر"، روابط لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنيا، وذلك لتسهيل عملية البحث عن النتيجة لدى الطلاب وأولياء الأمور.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وسيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم عن طريق إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه في الرابط المخصص للاستعلام عن النتائج.

ونذكر جميع الطلاب والطالبات بأهمية الاحتفاظ برقم جلوسهم للحصول على نتيجتهم بسهولة، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح في مستقبلهم الأكاديمي.

الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا أنه سيتم إعادة توزيع درجات السؤالين الرابع والخامس في امتحان مادة الهندسة للمدارس الرسمية للغات في انتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023. وذلك بسبب وجود اختلاف بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية من الامتحان.

وقد تم تكليف الشؤون القانونية بفتح تحقيق في هذا الخطأ، وقدم الطلاب شكاوى للمديرية مطالبين فيها باتخاذ اللازم. ويأتي هذا الإجراء لضمان عدالة النتيجة وتجنب أي تمييز بين الطلاب، وسيتم التعامل مع الأمر بسرعة وفعالية.

ونذكر جميع الطلاب والطالبات في محافظة المنيا بأنه يجب عليهم الالتزام بالقواعد والأنظمة الصارمة التي تضمن نزاهة الامتحانات وعدم وجود أي محاولة للغش أو التلاعب بالأسئلة، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح في مستقبلهم الأكاديمي.

الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023

إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألفًا و497 طالبًا، في نطاق 413 لجنة بجميع مراكز المنيا.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "بوابة الفجر" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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