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محمد بن زايد مغردًا: الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، أن الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم.

وغرد الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "في اليوم العالمي للبيئة نستحضر التحديات البيئية الخطيرة التي تواجه كوكبنا، وأهمية أن نعمل معًا للتصدي لها.. الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم، وستواصل دورها في تعزيز العمل البيئي الدولي مرتكزة على سجلها الحافل وإرثها العريق في هذا الشأن".

ويحتفل برنامج الأمم المتحدة للبيئة باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو من كل عام، ويسعى هذا العام لتقليل التلوث بالمواد البلاستيكية.

ويتزامن اليوم العالمي للبيئة 2023 مع الذكرى الـ50 للاحتفال بهذا اليوم، ووقع الاختيار على دولة ساحل العاج في غرب إفريقيا وهولندا لاستضافة احتفالات هذا العام.

ويركز الاحتفال هذا العام على ضرورة العمل العاجل للتصدي للنفايات البلاستيكية، وأشارت هيئة الأمم المتحدة إلى أن حجم الإنتاج العالمي من اللدائن البلاستيكية يصل إلى أكثر من 400 مليون طن سنويًا، نصفها تقريبا مصمم للاستخدام مرة واحدة فقط، ولا يعاد تدوير سوى أقل من 10% منها.

ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه على مدار العقود الـ5 الماضية أصبح اليوم العالمي للبيئة إحدى أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية، داعيًا هذا العام إلى دحر التلوث بالمواد البلاستيكية.

ويعتبر اليوم العالمي للبيئة هو الوسيلة الرئيسية للأمم المتحدة لتعزيز الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة ويحتفل بهذا اليوم سنويا منذ عام 1973 وأصبح أيضا منصة حيوية لتعزيز التقدم في الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة ومع قيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لهذه الاحتفالات، يشارك أكثر من 150 بلدًا كل عام في هذه الاحتفالات وتتبنى الشركات الكبرى والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات والحكومات والمشاهير من جميع أنحاء العالم العلامة التجارية ليوم البيئة العالمي لدعم القضايا البيئية.

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