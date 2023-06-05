تونس: تراجع معدل التضخم السنوي لـ9.6% في مايو

كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الإثنين، عن تراجع معدل التضخم خلال شهر مايو 2023 في البلاد، إلى مستوى 9.6%، بعد أن كانت في حدود 10،1% خلال أبريل الماضي.

وأرجع المعهد سبب التراجعل في معدل التضخم، الذي يسجل رغم الارتفاع الشهري للأسعار، إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري مايو وأبريل 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ويشار إلى أن رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، قالت إن بلادها نجحت في تسديد ديونها الخارجية والداخلية وفي توفير احتياطي مقبول من النقد الأجنبي، رغم الظرف الاقتصادي الصعب وغير المسبوق الذي تعيشه البلاد.

وقد سجل التضخم الضمني لشهر مايو/أيار 2023، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، بدوره، تراجعًا ليصبح في حدود 7.5%، بعد أن كان 7.7% خلال شهر أبريل/نيسان 2023.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 11.1% مقابل 5% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 18.6% مقابل 0.8% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

وتظهر بيانات المعهد أن أسعار المواد الغدائية عرفت، باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفاعًا بنسبة 15.9%. ويعود ذلك بالأساس إلى زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 31.2%، والدواجن 28.2%، والبيض 25.6%، والزيوت الغذائية 23.4% وأسعار لحم البقر بنسبة 21.1%.

وقد شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة الـسكن والطاقة المنزلية تراجعا من 2.5% إلى 0.4% ونسق ارتفاع أسعار مجموعة النقل تراجعا من 1% إلى 0.3% ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية تراجعًا من 1.2% إلى 0.5% خلال شهر مايو.

وعرفت أسعار المواد المصنعة لشهر مايو 2023 تطورًا بلغ 8.2%، باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود ذلك، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 7.4%، وكذلك الملابس والأحذية 9.7%، ومواد التنظيف 9.7%.

وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 6.4%، والذي يفسر، أساسًا، بزيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.1% وخدمات النقل العمومي والخاص، 17.5%، والخدمات المالية بنسبة 20.7%. ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر مايو 2023 بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق شهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.5% خلال شهر مايو 2023 مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2023، بعد الارتفاع بنسبة 1.2% خلال الشهر الماضي.

ويعزى هذا التطور، خاصة، إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس واأاحذية بنسبة 0،8%، ومجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0،4%، وأسعار خدمات المطاعم والنزل بنسبة 1%.

وبين المصدر ذاته ان مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات شهد ارتفاعا طفيفا بلغ 0،4% خلال شهر مايو/أيار 2023. ويعود ذلك، خاصة، إلى زيادة أسعار الغلال بنسبة 3% ولحم الضأن بنسبة 1،8% ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 1،6%.

في المقابل شهدت أسعار الخضر الطازجة انخفاضا بنسبة 4 بالمائة وأسعار البيض تراجعا بنسبة 2،3 بالمائة وأسعار الاسماك الطازجة بنسبة 0،5 بالمائة.

وعرفت اسعار خدمات مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل تطورا قدره 1 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 1 بالمائة وخدمات النزل بنسبة 1،2 بالمائة. وزادت اسعار الملابس والأحذية بنسبة 0،8 بالمائة، إذ ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 1 بالمائة والأحذية بنسبة 0،3 بالمائة ومكملات اللباس بنسبة 0،2 بالمائة.