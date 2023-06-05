الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد 7 أفراد وكيانًا روسيًا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف أفراد ومؤسسة في روسيا، وذلك استمرارًا لسلسلة العقوبات المتواصلة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، بأن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة ترتبط بروسيا اليوم الإثنين.

وأشار الموقع إلى أن العقوبات تستهدف 7 أفراد روس وكيانًا روسيا واحدًا.

ودأبت الولايات المتحدة الأمريكية على فرض عقوبات صارمة على روسيا بسبب الغزو آخرها كان إضافة 71 كيانًا إلى قائمة تجارية سوداء بتهمة دعمها روسيا في الحرب.

وتستهدف عقوبات الولايات المتحدة وحلفاها الغربيون أي دعم يقدم للجيش الروسي، وتوسع نطاق القيود المفروضة على صادرات روسيا وروسيا البيضاء.

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