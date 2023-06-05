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وزير الخارجية الروسي يصل طاجيكستان

عربي ودولي
بوابة الفجر

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه، اليوم الإثنين، حيث سيجري محادثات مع قيادة البلد ويزور القاعدة الروسية هناك.

وفي وقت سابق، ذكر بيان وزارة الخارجية الروسية، أن زيارة لافروف ستستمر من 5 إلى 6 يونيو، ومن المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس إمام علي رحمون، ووزير الخارجية الطاجيكي، سراج الدين مهر الدين".

ومن المقرر أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التحالف بين موسكو ودوشنبه في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.

ويتضمن برنامج عمل الوزير الروسي، زيارة القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، وهي أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج. وتنتشر في مدينتي دوشنبه وبختار، ويبلغ عدد العسكريين فيها نحو 7.5 ألف فرد.

وزار لافروف دوشنبه آخر مرة في مايو من العام الماضي، خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة. وفي أبريل من هذا العام، التقى وزيرا خارجية البلدين على هامش الأحداث المتعددة الأطراف في سمرقند، حيث تناولت المباحثات، من بين أمور أخرى، قضايا ضمان الأمن في المنطقة ووقف التهديدات من أفغانستان.

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