البنك المركزي الأسترالي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس



رفع البنك المركزي الأسترالي الثلاثاء 6 يونيو حزيران، بشكل غير متوقع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.1% في يونيو حزيران، بعد أن قام برفعها بنفس المقدار في مايو أيار مخالفًا توقعات السوق أيضًا.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.73% إلى 0.6667 مقابل الدولار الأميركي بعد فترة وجيزة من القرار، حيث يتصارع البنك المركزي الأسترالي مع أحدث معدل تضخم والذي سجل 7% في مارس آذار.

وقال محافظ المركزي الأسترالي فيليب لوي إنه قد يكون معدل التضخم في البلاد "قد تجاوز ذروته"، إلا أنه لا تزال هناك مؤشرات تظهر استمرار هذا المعدل بالنمو، حيث يبلغ مستهدف المركزي الأسترالي فيما يخص التضخم 2% إلى 3%.

وأضاف بيان المحافظ أنه قد تكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لخفض معدل التضخم في البلاد، وأن هذه الزيادات "ستعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم".

وبهذا الرفع يكون المركزي الأسترالي قد دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2012.

كما رفع المركزي الأسترالي سعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.0%.