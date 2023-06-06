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36 % انخفاض إيرادات النفط والغاز الروسي في مايو

الاقتصاد
بوابة الفجر


كشفت وزارة المالية الروسية يوم الإثنين الخامس من يونيو حزيران عن تراجع إيرادات الميزانية الاتحادية من قطاع النفط والغاز بنحو 36% في مايو أيار على أساس سنوي.

ووفقًا للبيانات الصادرة فإن إيرادات الميزانية تراجعت بنسبة 12% على أساس شهري، وسط انخفاض ضريبة النفط القائمة على الأرباح.

هذا وبلغت إيرادات الميزانية من مبيعات النفط والغاز 570.7 مليار روبل أو 7 مليارات دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ886 مليار روبل خلال نفس الفترة من 2022، و647.5 مليار روبل في أبريل نيسان الماضي.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن الإيرادات ستسجل مستويات 593 مليار روبل.

وكانت روسيا أعلنت يوم الأحد أنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي بنحو 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام المقبل. 

Elfagr.org

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