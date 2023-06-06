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أسعار النفط تبدد مكاسب اجتماع منظمة "أوبك" خلال تعاملات اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت أسعار النفط الثلاثاء 6 يونيو حزيران، لتتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها الجلسة الماضية بعد إعلان السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، اعتزامها زيادة خفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 23 سنتًا أو 0.3% إلى 76.48 دولار للبرميل.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتًا أو 0.4% ليسجل 71.90 دولار للبرميل.

وكان برنت قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار أمس الاثنين بينما زاد الخام الأميركي بما بلغ 3.3 دولار بعد بضع ساعات من قول السعودية إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا إلى 9 ملايين برميل يوميًا في يوليو تموز.

ويأتي هذا الخفض الطوعي، وهو أكبر خفض تقرره السعودية منذ سنوات، بالإضافة إلى اتفاق أشمل لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا للحد من المعروض في مسعى لدعم أسعار الخام.

ويضخ تحالف أوبك+ نحو 40% من إنتاج النفط الخام العالمي.

لكن الكثير من هذه التخفيضات التي أعلنت بعد اجتماع أوبك في فيينا يوم الأحد ربما لا يكون لها تأثير حقيقي إذ خفضت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لكل من روسيا ونيجيريا وأنغولا لتماشى مع مستويات الإنتاج الفعلي الحالية.

Elfagr.org

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