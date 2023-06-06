وزارة الاتصالات تُنظم ورش عمل للإرشاد المهني ضمن "مبادرة بُناة مصر الرقمية"

الاقتصاد
بوابة الفجر

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سلسلة من ورش العمل للإرشاد المهني في إطار "مبادرة بُناة مصر الرقمية".


وتستهدف ورش العمل الطلاب الملتحقين بالمبادرة وخريجيها، وتهدف إلى التعريف بالوظائف المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وما يتطلبه سوق العمل من مهارات.


وانعقدت ورشة العمل الأولى يوم 31 مايو، وسلطت الضوء على وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع البنوك.


وأما ورشة عمل الثانية فتُنظم يوم 7 يونيو بالتعاون مع شركة "فوري" وتهدف إلى رفع وعي الطلاب باحتياجات سوق العمل وكيفية تنمية المهارات.


هذا وسيتم تنظيم ملتقى توظيفي في إطار المبادرة، يومي 9 و10 يونيو.


وجدير بالذكر أن مبادرة بُناة مصر الرقمية هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري عن طريق تدريب الشباب من طلاب كليات الهندسة وعلوم الحاسب في عدة مسارات تكنولوجية. وتُنفذ المبادرة بالتعاون مع عددٍ من الجامعات الدولية المتخصصة في المجالات التقنية الحديثة وشركات عالمية عاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تنمية المهارات القيادية أو اللغوية. وتمنح تلك الجامعات العالمية درجة الماجيستير للطلاب الملتحقين بالمبادرة.

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